-YÖK'ten üniversitelere kayıt genelgesi ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - YÖK, ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav soncunda ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri kaydıyla kayıtlarını yaptırabileceği kararını aldı. ''Kayıt İşlemleri'' konulu genelgede, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce gönderilen ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavları ile ek sınavlar hakkındaki yazıya değinildi. Bu yazıda, ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavlarının eylül ayının ilk haftasında yapılacağı ve daha sonra eylül ayı içerisinde tekrar bir ek sınav hakkı verileceğinin belirtildiği hatırlatılarak, ÖSYS sonucunda bir yükseköğretim programını kazanmış ancak mezun olamamış, bu durumdaki adayların kayıt hakkının saklı kalmasına ilişkin yazının YÖK Genel Kurulu toplantısında incelendiği bildirildi. Buna göre, YÖK'ün üniversitelere gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi: ''Üniversiteye kayıt işlemlerinin yapılacağı 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav soncunda ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2011-ÖSYS'de kayıt hakkı kazandıkları programların kontenjanları dikkate alınmadan 2011-ÖSYS'de kayıt hakkı kazandıkları programlara kayıt yaptırabilmelerine karar verilmiştir.''