YÖK'ten üniversitelere karne!

YÖK, 2007 yılında en çok bilimsel yayın yapan üniversiteler ile öğretim üyesi başına düşen yayın oranını belirledi. Bilimsel yayın sayısına göre yapılan sıralamada hiç yayını bulunmayan Çağ Üniversitesi son sırada yer aldı. En fazla yayını, 93 üniversite arasında İstanbul Üniversitesi çıkarttı.



"Tam makale"ler dikkate alınarak yapılan sıralamaya 2006 yılında kurulan 15 yeni üniversite ile birlikte toplam 93 üniversite dahil edildi. Öğretim üyesi sayısı, ÖSYM’nin 2006-2007 yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınarak belirlendi. Üniversitelerdeki bilimsel yayın sayıları sıralamasında İstanbul Üniversitesi 1254 bilimsel yayın ile ilk sırada yer alırken, bunu 1034 yayın ile Hacettepe Üniversitesi ve 980 yayın ile Ankara Üniversitesi izledi.



'Vakıflar' ilk sıralarda



Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ise ilk sıraları genellikle vakıf üniversiteleri aldı. Birinci sırada TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada yeni kurulan üniversitelerden Bozok Üniversitesi, üçüncü sırada ise Başkent Üniversitesi bulunuyor. Bilimsel yayın sayılarına göre yapılan sıralamada hiç yayını bulunmayan Çağ Üniversitesi son sırada yer alırken, Mimar Sinan Üniversitesi 2, Amasya Üniversitesi 3, Okan Üniversitesi 4, Hitit Üniversitesi 4 bilimsel yayına sahip. Çağ Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında da son sırada yer alıyor.



'Yeriler'de birinci Düzce



Yeni kurulan 15 üniversitenin kendi aralarındaki sıralamasında Düzce Üniversitesi 60 bilimsel yayın ile ilk sırada bulunurken, bunu 29 bilimsel yayın ile Bozok Üniversitesi, 25 bilimsel yayın ile Rize Üniversitesi izliyor. Bilimsel yayınların üniversitelere göre genel sıralamasında ise Düzce Üniversitesi 59, Bozok Üniversitesi 65 ve Rize Üniversitesi ise 66’ıncı sırada yer aldı.



İlk 10'a girenler



2007 yılında yayın sayıları sıralamasına göre ilk 10 ile son 10 sırada yer alan üniversiteler ve yayın sayıları şöyle: 1. İstanbul: 1254, 2. Hacettepe: 1034, 3. Ankara: 980, 4. Gazi: 863, 5. Ege: 783, 6. ODTÜ: 692, 7. İstanbul Teknik: 575, 8. Dokuz Eylül: 503, 9. Erciyes: 477, 10. Ondokuz Mayıs: 472, 93. Çağ: Sıfır, 92. Mimar Sinan: 2, 91. Amasya: 3, 90. Okan: 4, 89. Hitit: 4, 88. Yaşar: 5, 87. Erzincan: 6, 86. Adıyaman: 5, 85. Ordu: 6, 84. Uşak: 7.



Son 10'da yer alanlar



2007 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın oranları bakımında ilk 10 ve son 10 sıradaki üniversiteler ise şunlar: 1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 1.46, 2. Bozok 1.32, 3. Başkent 1.30, 4. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1.04, 5. Koç 1.00, 6. ODTÜ 0.95, 7. Erciyes 0.87, 8. Bilkent 0.84, 9. Çankaya 0.82, 10. Atılım 0.78, 93. Çağ: 0.00, 92. Mimar Sinan: 0.01, 91. Erzincan: 0.06, 90. Amasya: 0.09, 89. Hitit: 0.10, 88. Beykent: 0.10, 87. Maltepe: 0.11, 86. İstanbul Bilgi: 0.11, 85. Namık Kemal: 0.11, 84. Okan: 0.11.

