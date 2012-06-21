T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK'ten öğrencilere bütünleme hakkı

YÖK, bütün üniversitelerde bütünleme sınavı uygulanması zorunluluğu getirdi

21 Haziran 2012 13:53

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, 3.5 milyon üniversite öğrencisine müjde verdi. Çetinkaya, öğrencilerin yaz okullarına mahkum edilemeyeceğini belirterek, "Tüm öğrencilere bütünleme hakkı veriyoruz" dedi.

Çetinsaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2011-2012 Akademik yılından itibaren tüm üniversitelerimizde geçerli olacak bütünleme hakkı kararının öğrencilerde hayırlı olmasını diledi.

Çetinsaya'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

- Yükseköğretim Forum sayfasına sizlerin göndermiş olduğu mesajlar ve üniversiteler bölge toplantılarında dinlediğim tüm öğrencilerden gelen talep üzerine bütünleme hakkını tüm öğrencilerimize vermiş bulunmaktayız.

- YÖK Başkanı olarak, öğrencilerin yaz okullarına mahkum edilemeyeceğine, bütünleme sınavlarının tüm öğrencilerimizin hakkı olduğuna inanıyorum.

- 2011-2012 Akademik yılından itibaren tüm üniversitelerimizde geçerli olacak bu kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.

- Sevgili gençler, bildiğiniz üzere bir süre önce sizlerden gelen talep doğrultusunda 2. öğretim yaz okulu ücretlerini 1. öğretimle eşitledik.

ETİKETLER

yökgökhan çetinsayabütünlemeyaz okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24