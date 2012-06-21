YÖK'ten öğrencilere bütünleme hakkı

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, 3.5 milyon üniversite öğrencisine müjde verdi. Çetinkaya, öğrencilerin yaz okullarına mahkum edilemeyeceğini belirterek, "Tüm öğrencilere bütünleme hakkı veriyoruz" dedi.

Çetinsaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2011-2012 Akademik yılından itibaren tüm üniversitelerimizde geçerli olacak bütünleme hakkı kararının öğrencilerde hayırlı olmasını diledi.

Çetinsaya'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

- Yükseköğretim Forum sayfasına sizlerin göndermiş olduğu mesajlar ve üniversiteler bölge toplantılarında dinlediğim tüm öğrencilerden gelen talep üzerine bütünleme hakkını tüm öğrencilerimize vermiş bulunmaktayız.

- YÖK Başkanı olarak, öğrencilerin yaz okullarına mahkum edilemeyeceğine, bütünleme sınavlarının tüm öğrencilerimizin hakkı olduğuna inanıyorum.

- 2011-2012 Akademik yılından itibaren tüm üniversitelerimizde geçerli olacak bu kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.

- Sevgili gençler, bildiğiniz üzere bir süre önce sizlerden gelen talep doğrultusunda 2. öğretim yaz okulu ücretlerini 1. öğretimle eşitledik.