-YÖK'TEN REKTÖRLÜK HABERLERİNE YALANLAMA ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın rektörlük seçimlerine ilişkin haberlerde iddia edildiği gibi en çok oy alan üç adayın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına gönderileceği yönünde bir açıklamasının olmadığı bildirildi. YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ''Rektörlük seçimlerinde radikal karar, YÖK aradan çıkıyor, Rektör listesini aynen gönderin'' başlıklarıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı. Söz konusu haberlerde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinde yeni bir sistemin hayata geçirileceğini ve üniversitelerden gelen sıralamaya müdahaleden edilmeden Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacağını söylediği iddialarının yer aldığı vurgulandı. Özcan'ın üniversitelerdeki rektörlük seçimlerine ilişkin görüşlerini zaman zaman değişik ortamlarda dile getirdiği ifade edilen açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında yapılan rektörlük seçimlerinin değiştirilmesi gerektiğini ve farklı bir yöntemle seçimlerin olabileceğini daha önce de dillendirdiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Ancak Sayın Başkanımızın haberlerde iddia edildiği şekliyle 3-4 Kasım 2010 tarihlerinde YÖK Genel Kurulunda yeni bir uygulamaya geçileceği ve en çok oy alan 3 adayın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı makamına gönderileceği yönünde bir açıklaması olmamıştır. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın rektörlük seçimleri konusunda yeni bir yöntem belirlenmesi yönünde Sayın Başkanımıza herhangi bir talimatı olmamıştır. Kamuoyunun söz konusu haberleri bu açıklama doğrultusunda yeniden değerlendirmesini dileriz.''