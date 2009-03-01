YÖK'ten Prof. Parlak'a soruşturma

YÖK, “Bazı mekânların kural dışı kullanımı ve paraların bölüşümü" iddialarıyla İ.Ü. Eski Rektörü Parlak hakkında soruşturma başlattı.



İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Mesut Parlak hakkında soruşturma açıldığını açıklayan YÖK Başkanı Özcan, “Bazı mekânların kural dışı kullanımı ve paraları kendi aralarında bölüşmeleri gibi iddialar var” dedi



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Özcan, Parlak’ın üniversitenin bazı mekânlarını kural dışı kullandığını belirterek, “Paraları kendi aralarında bölüşmeleri gibi iddialar vardı. Biz de ‘araştırın’ dedik” dedi.



Milliyet'te yayımlanan habere göre, YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ocak ayında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru da olan eski YÖK Genel Kurul üyesi Prof. Dr. Yunus Söylet’e devreden Parlak hakkında inceleme başlattı. Parlak hakkındaki iddiaların araştırılmasıyla ilgili dosya, şubat ayında YÖK Denetleme Kurulu’na devredildi. Parlak’ın döneminde İstanbul Üniversitesi iktisadi işletmelerine alınan malların ihale mevzuatına uygun olarak alınmadığı iddia edildi.



‘Yapmaması gereken şeyler’



YÖK Denetleme Kurulu, Parlak’a 15 günlük süre vererek kendisinden savunma istedi. Parlak ta savunmasını geçtiğimiz günlerde YÖK’e iletti.



Özcan, Parlak ile ilgili soruşturma konusunda şöyle konuştu:



“Evet, başlattık. Üniversitede yaptığı bazı fiillerden dolayı. Rektörün yapmaması gereken şeyler. Üniversitenin bazı mekânlarının veya paralarının kural dışı kullanımı gibi, paraları kendi aralarında bölüşmeleri gibi iddialar vardı. Biz de ‘araştırın’ dedik. YÖK Denetleme Kurulu’na gönderdik. Dosya, Denetleme Kurulu’nda. Ciddi, incelemeye yetecek kadar ciddi iddialar olduğu için gönderdik. Dosyayı, şubat ayı başında gönderdik. (Soruşturmayla ilgili süreç ile ilgili olarak) Şikâyet geliyor. Hukukçularımız bunlara bakıyor. Eğer ‘suç unsuru var’ derlerse, YÖK Denetleme Kurulu’na gönderiyoruz. Denetleme Kurulu bize tavsiyede bulunuyor. Bunun da ciddi bir dosya olduğu için incelenmesine karar verildi.”



‘Soruların yanıtını verdim’



Parlak ise “Bazı işlemlerle ilgili sorular sordular bana. Ben de yanıtını verdim. 15 günlük süreç verdiler. Bilgime başvurdular” diye konuştu.



Parlak, mevcut rektör ve eski YÖK Genel Kurulu üyesi Söylet’in, rektörlüğe aday olması üzerine sert tepki göstermişti. Parlak, “Hem aday olacaksın, hem bu adayın değerlendirileceği kurulun üyesi olacaksın, hem de siyasi iktidarın tercih ettiği bir kişi olacaksın. Böyle bir şey olmaz” demişti. Söylet, rektör olmadan önce, YÖK’e Bakanlar Kurulu kontenjanından Genel Kurul üyesi olarak atanmıştı.





