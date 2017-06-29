YÖK'ten özel üniversitelere: Şehit çocukları arasında ayrım olmaz

Bazı vakıf üniversiteleri, 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarına yüzde 100 burs verirken, şehit asker ve polis çocuklarına yüzde 50 indirim yapacağını duyurdu. Bunun üzerine YÖK üniversiteleri uyararak, “Şehitler arasında ayrım olmaz” dedi.

"Başımızın üstündedir"’

Habertürk'te yer alan haberine göre, yapılan ayrımcılıkla ilgili YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada “15 Temmuz şehitlerimizin yeri nasıl başımız üzerinde ise bayrağımız için sınırlarımızın dahilinde veya haricinde, dağın başında veya şehrin içinde şehit düşen askerimiz, polisimiz, diğer emniyet mensuplarımız ve sivil vatandaşlarımızın da yeri başımızın üstündedir” denildi.

YÖK'ün yaptığı yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Basın yayın organlarında bazı vakıf üniversitelerinin şehit çocuklarına burs verilmesinde ayrımcılık yaptığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Şehitlik ve şehadet kavramları özünde dini ıstılahlardır. Bununla birlikte necip milletimizin yüksek seciyesi bu kavramların işaret ettiği değerlere tam bir mutabakat göstermektedir. Bundan dolayı bu kavramlar artık milli değerlerimiz olmuştur. 15 Temmuz şehitlerimizin yeri nasıl başımız üzerinde ise bayrağımız için sınırlarımızın dahilinde veya haricinde, dağın başında veya şehrin içinde şehit düşen askerimiz, polisimiz, diğer emniyet mensuplarımız ve sivil vatandaşlarımızın da yeri başımızın üstündedir. Aksi bir tutum milli duruşumuza zarar verir, tefrikaya yol açar; en başta da 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu bu durumdan muazzep olur.

Vakıf üniversiteleri uyarılacak

YÖK olarak özel öğrenci statüsü getirirken şehitlerimizin çocukları arasında nasıl bir ayrım yapmadıysak vakıf üniversitelerimizin de ayrım yapmamaları ve maksatlarının bu olmadığı malum olmakla birlikte konuya reklam maksadıyla veya ticari açıdan yaklaşıldığı intibasını verecek yanlış anlaşılmaya yol açan tutumlardan kaçınmaları icap etmektedir.

Konuya ilişkin olarak ilgili vakıf üniversitelerimize durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı yapılacak olup bu üniversitelerin değerli yöneticilerinin kamuoyunun ve YÖK’ün hassasiyetini paylaşacağına inanıyoruz.”