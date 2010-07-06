YÖK'ten öğretim üyelerine 'yurtdışı programı'

T24- YÖK, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi kapsamında Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, devlet üniversitelerinden yurtdışına öğretim üyesi gönderilecek.



YÖK'ün hazırladığı proje, öğretim üyelerinin en az 1, en fazla 3 ay süreyle yurtdışında görevlendirilerek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek, uluslararası çalıştay, yayın, seminer başta olmak üzere her türlü bilimsel çalışmalarını özendirmek ve uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacını taşıyor.



Proje, devlet üniversitelerinde tam zamanlı olarak çalışan profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosundaki öğretim üyelerini kapsıyor. Projeden, son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak bir aydan uzun süreli bulunmamış öğretim üyeleri yararlanabilecek.



Projeden yararlanabilmek için, halen bir devlet üniversitesinde tam zamanlı profesör, doçent veya yardımcı doçent kadrosunda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretim üyelerinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden ''Misafir Araştırmacı'' veya dengi bir statüde kabul alması gerekiyor. Ayrıca, öğretim üyesinin görev yaptığı enstitü, fakülte veya yüksekokulun uygun görüşü de isteniyor. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekiyor.



Proje kapsamında görevlendirme süresi en az 1, en fazla 3 ay sürecek.



ÇALIŞMA PLANI İSTENECEK



Adaylardan başvuru sırasında, ''özgeçmişleri ve yaptıkları bilimsel çalışmalar, üniversite rektörlüğünün teklif yazısı; enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı, yurtdışına gönderilecek öğretim üyeleri ile ilgili takip formu, öğretim üyesine ne tür imkanlar sağlanacağı ve hangi sorumlulukların beklendiğinin açık biçimde ifade edildiği ''misafir araştırmacı'' veya dengi statüde bir programa kabul edildiğine dair yurtdışındaki yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden aldığı kabul belgesi, görevlendirme süresi içinde yapacağı akademik faaliyetleri ayrıntılı biçimde ifade edildiği bir çalışma planı isteniyor.



YÖK BELİRLEYECEK



Yurtdışına gönderilecek öğretim üyelerine, yurtiçindeki maaşlarının yanı sıra ''yurtdışı maaşı'' da ödenecek. Öğretim üyelerine belirlenen süreler dışında ve bu proje kapsamında herhangi başka bir ödeme yapılmayacak. Öğretim üyelerinin ayrıca yurtdışına gidiş-dönüş uçak bilet ücretleri ve sağlık sigortaları da ödenecek.



Rektörlükler, YÖK'e hangi öğretim üyelerinin gideceklerine ilişkin teklif gönderecek. Teklifler YÖK Yürütme Kurulunda görüşülecek. Yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan öğretim üyelerine yapılacak ödemeler için gerekli olan tutar ilgili Rektörlüğe aktarılacak.



Yurtdışında görevlendirilmesi uygun bulunan öğretim üyelerine, ödemeler aylık olarak ilgili Rektörlüklerce yapılacak.



MAAŞ MİKTARLARI



Öğretim üyelerine gidecekleri ülkeye göre ödenecek ''aylık destek maaşı'' miktarları şöyle:



''ABD 2 bin 400 dolar, Almanya 2 bin 100 Avro, Avustralya 1400 dolar, Avusturya 1900 Avro, Belçika 2 bin Avro, Danimarka 1600 Avro, Finlandiya 1600 Avro, Fransa 2 bin 200 Avro, Hollanda 2 bin 200 Avro, İngiltere 1800 Avro, İspanya 2 bin 200 Avro, İsveç 1500 Avro, İsviçre 2 bin 100 Avro, İtalya 2 bin Avro, Japonya 2 bin 500 dolar, Kanada 2 bin 100 dolar, Kazakistan 950 dolar, Kırgızistan 950 dolar, Moğolistan 950 dolar, Norveç 1500 Avro, Özbekistan 950 dolar, Rusya Federasyonu (Kırım, Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan) 950 dolar, Tacikistan 950 dolar, Türkmenistan 950 dolar, Ürdün 1800 dolar, Yeni Zelanda 1800 dolar, diğer ülkeler 1800 dolar.''



ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ



Projeden yararlanacak olan öğretim üyelerinin bazı yükümlülükleri de bulunacak. Bu çerçevede, öğretim üyeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 79. maddesi gereği görevlendirme süresi bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamakla yükümlü olacaklar.



Görevlendirme süresi dolduğunda Türkiye'ye dönerek süresi içinde görevine başlamayanlar istifa etmiş sayılacak. Bu program kapsamında görevlendirme süre uzatımı talebinde bulunulamayacak. Proje kapsamı dışında görevlendirme süresinin uzatılması veya yıllık izin sürelerinin yurt dışında kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacak.



Yurtdışında görevlendirilmesi uygun bulunan öğretim üyeleri, yurtdışında kaldıkları süre içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili faaliyet raporlarını, göreve başladıktan itibaren bir ay içinde Rektörlüğe iletecek. İstenmesi halinde bu raporlar YÖK'e de gönderilecek.