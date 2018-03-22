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Eğitim

YÖK'ten 'milli disiplin' yönetmeliği

TSK, Afrin merkezine girdiği gün Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğrenciler lokum dağıtmak istemişti

22 Mart 2018 10:26

Boğaziçi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkeze girildiğinin açıklanmasının ardından lokum dağıtmak isteyen öğrencilerle, “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı ve savaş karşıtı sloganlar atması ile başlayan gerilimin ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) sürece müdahil olduğunu duyurdu. YÖK bu kapsamda 15 gün içinde kamuoyuna yeni bir yönetmelik ile disiplin mevzuatını ayrıntılandıracağını duyurdu. Üniversitelerdeki tepkileri “terör örgütü söylemi” olarak değerlendiren YÖK’ün “milli hassasiyet” gerekçesi ile resmi söylem dışına çıkan ifadelere yönelik yeni cezalar öngörmesi bekleniyor.

Üniversitedeki olayları “milli hassasiyetimizi derinden yaralayan üzücü hadise” olarak değerlendiren YÖK, aynı gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüyle temas kurarak bilgi alındığını açıkladı. YÖK hukukçularının hazırladığı ve önümüzdeki 15 gün içinde kamuoyuna açıklanması beklenen yönetmelik kapsamında öğrencilere yönelik disiplin mevzuatının ayrıntılandırılacağı öğrenildi. Üniversitelerdeki tepkileri “terör örgütü söylemi” olarak değerlendiren YÖK’ün “milli hassasiyet” gerekçesi ile resmi söylem dışına çıkan ifadelere yönelik yeni cezalar öngörmesi bekleniyor.

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