YÖK’ten Kürtçe için sıcak mesaj

YÖK Başkanı Özcan, üniversitelerden ‘Kürt dili ve edebiyatı bölümü’ için teklif gelirse değerlendireceklerini söyledi. YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Ayhan ‘Geç bile kalındı’ derken, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Omay YÖK’e teklif götüreceklerini açıkladı



Radikal gazetesinin haberine göre, DTP Milletvekili Osman Özçelik’in, Dicle ve İstanbul üniversitelerinde ‘Kürt dili ve edebiyatı bölümü’ açılabilmesi için kanun teklifi vermesi, üniversitelerde yeni bir tartışma başlattı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri, yasalarda, üniversitelerde ‘Kürt dili ve edebiyatı bölümünün açılmasına engel herhangi bir madde bulunmadığını belirtirken “Üniversitelerin YÖK’e bu konuda teklif getirmesi yeterli” dedi. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay ise üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için çalışma başlattığını, en kısa zamanda YÖK’e teklif götüreceklerini söyledi.



‘Kürt dili ve edebiyatı’ bölümü açılması tartışması sürerken Radikal’in, bir iş gezisi için gittiği İspanya’dan ulaştığı YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “Şu anda gündemimizde böyle bir konu yok. Konuyu, gazetelerden öğrendim. Ancak, üniversitelerden bu yönde bir teklif gelirse arkadaşlarımızla bu konuyu görüşürüz ve ne gerekiyorsa yaparız” dedi.



YÖK üyesi Ayhan: Geç bile kalındı



YÖK Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Halis Ayhan ise üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı bölümü için ‘geç bile kalındığını’ belirterek, şöyle dedi: “Anayasa’da öğretim dilinin Türkçe olduğu vurgulanıyor. Anayasa’nın bu maddesine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, eğitim bilimci olarak bu tür bölümler açılmasında hiç mahsur görmüyorum. Üniversitelerde pek çok dile yönelik bölüm var. Kürtçe, Türkiye’de mahalli bir grup tarafından konuşulan bir dil.”

Ayhan bu değerlendirmeyi yaparken Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Omay, şu bilgileri verdi: “Böyle bir bölümün açılması toplumsal barışa büyük katkı sağlayacaktır. Muhakkak ki böyle bir bölüm, ülkeye büyük fayda sağlayacaktır. Bizim üniversite olarak böyle bir çalışmamız var, böyle bir bölüm açmayı düşünüyoruz, en kısa zamanda YÖK’e bu konuda bir teklif götürmeye hazırlanıyoruz.”



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’den ‘Kürt dili ve edebiyatı bölümü açılmasına yönelik bir talep gelmesi halinde, konuyu oturup tartışabileceklerini belirterek, “Bu konu hakkında memnuniyetle bir çalışma yaparız. Ancak ilk etapta işin resmileşmesi gerek” diye konuştu.



Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Belenli ise Kürt dili ve edebiyatı bölümü açılmasında hiçbir sakınca görmediğini dile getirerek, “Bizim üniversitemiz henüz yeni kuruldu. Senato oluştuğunda YÖK’e böyle bir teklif götürülmesi tartışılabilir” dedi.



Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz ise şunları söyledi: “Kürt dili ve edebiyatı bölümü, fen- edebiyat fakültelerinde açılabilir. Bizim henüz fen edebiyat fakültemiz yok. Böyle bir bölümün açılmasına ilişkin yasaların uygun olması halinde fakülte de teklif olur verir, teklifi YÖK’e gönderirim.”





İlk kez 1860’ta Rusya’da



Kürtçe ilk kez 1860 yılında, Rusya’da Petersburg Üniversitesi’nde kurulan Kürdoloji Enstitüsü ile üniversitelere girdi. Daha sonra Fransa’da 1945 yılında Sorbonne Üniversitesi’nde Kürdoloji kürsüsü kuruldu ve bu 1983’te enstitü haline getirildi. 1984 yılında İsveç’te Stockholm Yüksek Öğretmen Okulu’nda Kürtçe bölümü açıldı. Irak devletinin anayasasınca kabul edilen ikinci resmi dili olan Kürtçe, şu an Irak’ın kuzeyindeki üniversitelerde de öğretim dili olarak kullanılıyor. Türkiye’de ise Kürtçe, son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikle özel kurslarla gündeme geldi. Ancak Türk üniversitelerinin hiçbirinde Kürt diline ilişkin bir yükseköğretim programı bulunmuyor.



