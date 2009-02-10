YÖK'ten ilahiyat diplomalarına özgürlük!

YÖK Yürütme Kurulu, İlahiyat Fakültesi Önlisans Programı mezunlarının diplomalarında yer alan, "Bu programı başarıyla tamamlayanlara verilecek diplomalar, Diyanet İşleri Teşkilatında ve/veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz" ibaresini kaldırdı.



15 Ocak 2009 tarihli YÖK toplantısında bu şerhin kaldırılmasıyla, artık mezunlar istedikleri bütün devlet dairelerinde lise mezunu statüsünde değil, 2 yıllık fakülte mezunları ile eşit haklarda çalışabilecekler.



Şerh kaldırılmadan önce, 2 yıllık İlahiyat mezunları, Diyanet İşleri Teşkilatı dışında çalışmak istediklerinde, diplomaları geçersiz sayılıyordu. Bu kişiler, devlet dairelerinde lise mezunu statüsünde çalışıyor, derece ve kademeleri de ona göre belirleniyordu.



'Şerhlerin kaldırılması bizi sevindirdi'



16 Ocak’ta YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı ziyaret ederek, şerhin kaldırılmasını istediklerini belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız ise şunları söyledi:



"Özcan, şerhin kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılacağını belirtmişti. Daha önce mahkemeye intikal ettiği için ’Hukuki sorun yaşanmasın, farklı bir çözüm yolu bulalım’ dedi. Özcan, soruna kökünden çözüm bulalım diye 2 yıllık ilahiyatları 4 yıllık yapma sözü de verdi. Ama şerhlerin kaldırılması da bizi sevindirdi. Fırsat eşitliği ve eğitim özgürlüğüne aykırıydı."