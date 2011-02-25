-YÖK'TEN HOROZ GİTTİ KUZU GELDİ ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, kurumun bahçesinde oluşturulan ve çeşitli türlerde hayvanların bulunduğu ''mini hayvanat bahçesi''ne bir de Romanov cinsi koyun ve kuzu ekledi. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Rusya'dan getirilen ve ''zamansız doğum yapan'' koyun ile 3 günlük kuzusunu Özcan'a hediye etti. YÖK'ün bahçesinde oluşturulan hayvanat bahçesine dün getirilen koyun ve kuzuyu görmek için YÖK'teki çalışmalarına ara veren Özcan, henüz ayakta durmakta zorlanan kuzuyu severek biberonla besledi. Özcan, koyunun ''bir batında en az 4 kuzu doğuran'' bir cins olduğunu ve Atatürk Üniversitesi'nin Rusya'dan getirttiğini kaydetti. Koyunun yeni doğum yaptığını ve doğurduğu 4 kuzudan 3'ünün öldüğünü, kalanın ise YÖK'e hediye edildiğini anlatan Özcan, şunları söyledi: ''Biz aslında bir batında 2'den fazla doğuran hayvan arıyorduk. Atatürk Üniversitesinde varmış, bize hediye ettiler. Türkiye'de hayvan varlığının artması için çalışmalar yapılıyor. Bunlar aynen 'tüp bebek' tekniğiyle doğuyorlar. Bu koyun da 4 tane doğurmuş ama 3'ü ölmüş. Şimdi burada Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden bir arkadaş onunla ilgileniyor. Ben hem hayvanları çok seviyorum hem de memleketin ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum.'' Çok öttüğü için çevrede oturanların şikayetine neden olan Çin horozunu bir öğrenciye hediye ettiğini anımsatan Özcan, ''Horozun akıbetini takip ediyoruz tabii. Çocuk söz verdi bize, kesmeyeceğine dair. Zaten bu nedenle ona verdik, kesse vermeyecektik'' diye konuştu. Çevredekilerin hayvanların gürültüsünden rahatsız olduğunun hatırlatılması üzerine Özcan, ''Artık yapmıyorlar. Horoz gitti, gayet sessizler. Aslında çok fazla gürültüleri yok ama horoz bazen zamansız ötüyordu. Biyolojik saati bozulmuştu'' diye espri yaptı. Özcan, ''Özelliği olan hayvanları YÖK'ün bahçesinde beslemek istediğini'' dile getirdi.