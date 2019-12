YÖK'ten formasyona 'evet'

T24 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim fakültesi dışında bir fakülteyi bitirenlerin öğretmen olabilmeleri için aldıkları ''Tezsiz Yüksek Lisans'' eğitimini kaldırdı.





YÖK'ün en son yaptığı genel kurul toplantısında üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi verilmesi belli kriterlere bağlanmıştı.



Buna göre, kriterleri sağlayan her üniversite pedagojik formasyon eğitimi verebilecek.



YÖK'ün aldığı karardaki kriterler, Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi ile Üniversitelerarası Kurul'ca (ÜAK) birlikte oluşturuldu. Bu kriterlerin oluşturulmasında eğitim fakültelerinin görüşleri de dikkate alındı.



Kriterlere göre, ilgili üniversitede Eğitim Fakültesinin veya Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunması ve bu alanda yeterli sayıda ve nitelikte kadrolu öğretim üyesi olması şartı aranacak.



Formasyon eğitimi 5. yarıyılda başlayacak ve 2 yıla (4 yarıyıla) yayılarak verilecek.



Formasyon eğitimine kabulde öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olacak ve öğrencilerin en fazla alttan başarısız 2 dersi olacak.



''Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans'' eğitimleri 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren açılmayacak. Daha önce izin verilenlere ise öğrenci alınmayacak.



2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren mezun durumda olan öğrencilere de pedagojik formasyon sertifikası eğitimi verilmeye başlanacak. Mezun durumda olan öğrencilerin diploma notunun da 4 üzerinden en az 2.5 olması şartı aranacak. Mezunların formasyon eğitimi süresi ise 2 yarıyıl olacak.



Karara göre, açılması talep edilen pedagojik formasyon eğitimi talepleri için her seferinde Yükseköğretim Kurulu'ndan izin alınacak.