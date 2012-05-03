YÖK'ten fakültelere formasyon müjdesi

YÖK 5 Nisan'da aldığı 'alan fakültesi öğrenci ve mezunlarının pedagojik formasyon programını kaldırma' kararını revize etti. Yeni karar göre öğrenci ve mezunlar pedagojik formasyon almaya devam edebilecek.

YÖK Genel Kurulu, bazı fakültelerden mezun olanlara öğretmenlik yolunu kapatan düzenlemeyi ele almak için toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak her hangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

YÖK, 5 Nisan'da aldığı kararla fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyon programını kaldırmıştı.