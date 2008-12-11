YÖK'ten Ermeni açılımı

YÖK üniversitelerde ilk Ermenice bölümlerin 2009'da derslere başlamasına karar verdi. Böylece halen kapalı olan Ermeni arşivleri açıldığında okuyabilecek uzman da yetişmiş olacak.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Türkiye ile Ermenistan milli futbol takımları arasındaki 2010 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşması ile birlikte başlayan açılıma bir katkı da Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) geldi. YÖK, iki üniversitenin 2009-2010 akademik yılı kontenjanları içine Ermenice bölümleri almasına karar verdi. Böylece önümüzdeki yıl ilk kez üniversitede “Ermenice” ve “Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü” eğitimi almak mümkün olacak.



Ermeni edebiyat bölümü



Erivan-Ankara arasındaki olumlu havaya katkı yapacak karar YÖK Yürütme Kurulu tarafından alındı. Ermenice bölümü için talepler ise üniversitelerden geldi. Trakya Üniversitesi ve Nevşehir Üniversitesi'nin talepleri olumlu karşılandı ve bu iki üniversitenin ilgili bölümlerine öğrenci alımı için vize çıktı. Buna göre YÖK, Trakya Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Ermenice Anabilim Dalı kurulmasına ve Ermenice Lisans programı açılmasına onay verdi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak olan bölümün kontenjanı 20 öğrenci olarak belirlendi. Nevşehir Üniversitesi'nde de 20 öğrenci alınacak bölümlerde dersler 2009 yılının Eylül ayında başlayacak.



Dışişlerinden olumlu görüş



Üniversitede Ermenice eğitim için önemli bir adım atan YÖK, karar öncesi konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da bir yazı ile sordu. Dışişleri Bakanlığı da olumlu görüş bildirdi. YÖK geçen yıl da Boğaziçi Üniversitesi'nin Ermenice'yi seçmeli ders olarak okutmasına izin vermişti. Genelkurmay Başkanlığı'da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığı'nda subaylar için Ermenice kursu düzenlemişti.



Arşivler için hazırlık



Ermenice yükseköğretimin, ilerleyen zamanlarda arşivlerin açılması durumunda Ermeni arşivlerini okuyabilecek Türk akademisyenler yetişmesini hedeflediği de belirtildi. Erivan'daki ve Boston'daki Ermeni arşivleri halen kapalı tutulurken, Kudüs'deki Patrikhane Arşivi ise sadece belli kişilere açık. Türkiye, arşivlerin açılması durumunda arşivleri doğrudan inceleyebilecek Ermenice bilen Türk uzman sayısını da artırmış olacak.



Sarkisyan İstanbul'a gelecek



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye-Ermenistan maçı nedeniyle Erivan'a gitmesinin ardından başlayan diplomatik girişimlerinin ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 14 Ekim 2009'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçına geleceğini açıkladı.







