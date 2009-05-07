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Yaşam

YÖK'ten Çubukçu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yeni Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya ziyarette bulundu.

07 Mayıs 2009 03:00

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yeni Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özcan, "Eskiden olduğu gibi yeni bakanımızla da gayet iyi çalışacağız." dedi.

Bakan Çubukçu'dan 'Yükseköğretim Kanunu'nda yapmak istedikleri değişikliklere ilişkin hazırladıkları yasa tekliflerine' destek isteyen YÖK Başkanı, 'garanti' alamadı. Çubukçu, Meclis'in tatile girmesine (temmuz) sayılı günler kalması ve acil bekleyen çok sayıda yasa olduğu için 'garanti veremeyeceğini' belirtti. Ancak elinden geleni yapacağını ve Meclis'in sıkışık gündemine bu teklifleri ilave ettirmeye çalışacağını da söyledi.

Bir yıldan fazla süredir Yükseköğretim Kanunu üzerinde çalışmalar yapan YÖK, kanun değişikliği istedikleri konuları Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirmişti. Bakanlığın, Bakanlar Kurulu'na sunması gereken yasa değişikliklerinin Meclis'te görüşülmesi gerekiyordu. Kurul, üniversite hocalarının döner sermaye sistemini yenileyerek daha fazla ücret alması, 'kısmi statü'nün kaldırılarak tüm hocaların 'tam gün'e geçirilmesi, vakıf üniversitelerinin kuruluşunun zorlaştırılması, Üniversitelerarası Kurul'un yapısının değiştirilmesi ve disiplin cezalarının belli bir süre sonra ortadan kalkabilmesi gibi çeşitli konularda yasa değişikliği istiyordu.

Bu arada Yusuf Ziya Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hazırlıklarını sürdürdüğü tıp üniversitesi hakkında bilgisinin olmadığını söyledi. Kendilerine bu konuyla ilgili bir başvurunun yapılmadığını kaydeden Özcan, sadece sağlık alanında kurulacak bir vakıf üniversitesinin de mevcut kanuna uygun olmadığını belirtti. Özcan, şöyle konuştu: "Sağlık ağırlıklıdır; ama sadece sağlık değildir, başka bölümleri de vardır, böyle olabilir." Kanuna göre bir üniversite kurulurken, bünyesinde fen, edebiyat, eğitim, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanlarında en az iki fakültenin bulunması gerekiyor.

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