YÖK’ten bölümsüz üniversitelere darbe

YÖK, Sabancı, Işık ve Okan üniversitelerine gönderdiği faks ile 'fakülteye göre değil, programa göre öğrenci alınmasını' istedi. Yeni düzenleme, üç üniversitede de büyük şaşkınlık yarattı.



Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 'bölümsüz üniversite' olarak bilinen Sabana, Işık ve Okan üniversitelerine öğrenci alma şartlarını yeniden düzenledi. Önceki gün üç üniversiteye, YÖK Başkanvekili Ömer Demir imzasıyla gönderilen faksta, "Fakülteye göre değil, programa göre öğrenci alınması" istendi. Yeni düzenleme üç üniversitede büyük şaşkınlığa yol açtı.

Türkiye'deki 132 üniversiteden sadece üçünde öğrenciler meslek seçimini bir ya da ikinci sınıfın sonunda yapıyor. YÖK yeni kararıyla, hiçbir gerekçe göstermeden bu üç üniversitedeki sistemi kaldırdı.



Rektörler Ankara'ya giderek YÖK"ün kararının yanlışlığını anlatacak.



Bölümsüz üniversite sistemi Türkiye'de ilk olarak 1996'da Sabana Üniversitesi'nce uygulanmıştı. Bu üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrenci, ÖSS sonucuna göre tercihini yaparken bölüm yerine, program gruplarından birini seçiyor.



Işık Üniversitesi de iki yıl önce benzer programı uygulamaya başladı. Sistemi geçen yıl uygulamaya koyan Okan Üniversitesi, ÖSS ile gelen öğrencileri fakülte havuzuna alarak, bir yıl hazırlık eğitimi, bir yıl da ortak programdan geçiriyor. Daha sonra bölüm tercihi yapmasını istiyor.



