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YÖK'ten bedelli askerlik kararı

YÖK, bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacak, mazeret sınavı hakkı verecek

16 Ağustos 2018 13:42

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacağını, mazeret sınavı hakkı vereceğini açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü. Toplantıda geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Öte yandan bedelli yapacak öğrencilerin, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

YÖK BaşkanıProf. Dr. Yekta Saraç, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar’la müzakere ettiklerini açıklamıştı. YÖK'ün bedelli askerlik yapacak öğrenciler için aldığı kararlar şu şekilde:

"Temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak,

"Aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek,

"Farklı mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirler alınacak.

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