YÖK'ten alternatif ÖSS formülü

T24 -

Puan aralığı daralacak

Başarı puanı sınırı aşağıya çekilecek

Geri dönüş yok

YÖK: Panik yok

Sınav takvimi

Danıştay'ın, üniversiteye girişte 'katsayıyı eşitleyen' düzenlemeyi durdurması, YÖK'ü yeni formül arayışına itti. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, 1 Aralık'ta Danıştay'ın kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Ancak YÖK, itiraz sonucunu beklerken alternatif çözümlere ilişkin çalışmasını da netleştirecek. İtirazın reddedilebileceği olasılığını dikkate alan YÖK, taslak formülünü şimdiden oluşturdu. Akşam'ın ulaştığı formüle göre, iki önemli kritik ayarlamayla YÖK, ısrarcı olduğu düzenlemeyi farklı biçimde hayata geçirecek.Temmuz ayında meslek liseleri ve normal liseler için '0.15' olarak eşitlenen katsayı, yeni düzenlemede daha da aşağı çekilecek. Böylece katsayı oranlarının sistem içindeki etkisi en aza indirilecek. Danıştay'ın kararı uyarınca meslek liseleri ile normal liselerin yeni katsayıları eşitlenemeyecek ancak YÖK, normal liselere uygulanacak katsayı oranı ile meslek liselerinin katsayı oranı arasındaki makası mümkün olduğu kadar kapatacak ve sıfıra yaklaştıracak. Örneğin, normal liseler için '0.10' katsayı uygulanmasına karar verilirse, meslek liseleri için bu oran '0.09' olarak belirlenecek. Bunun sonucunda meslek lisesi mezunları ile normal lise mezunlarının üniversite puanlarında katsayıdan kaynaklanan uçurum minumuma inecek. Kendi alanı dışındaki bir alanda tercih yapan liselilerin de katsayıdan kaynaklanan kayıpları da aynı sisteme göre en aza inecek.Bu durumda, imam hatip meslek lisesinden mezun bir öğrenci, hukuk, kamu yönetimi, tıp, mühendislik gibi bölümleri tercih ettiğinde, '0.10' katsayı yerine, '0.09' katsayı uygulanacak. Katsayılar arasındaki makas daraltıldığı için bu öğrencinin puan kaybı çok düşük olacak.KatsayI oranları arasındaki farkı en aza indirmeyi planlayan YÖK, bununla da kalmayacak ve üniversiteye giriş puanının hesaplanmasında dikkate alınan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) sisteminde de değişikliğe gidecek. AOBP puanları, katsayı ile çarpılarak üniversiteye giriş puanına ekleniyor. Mevcut uygulamada öğrencilere, ortaöğretimdeki başarılarına göre mezun oldukları lise tarafından verilen AOBP notunun 500 olan tavan sınırı da aşağı çekilecek. Örneğin bu tavan 300 olarak belirlenecek. Böylece, AOBP puanı ile katsayı oranının çarpımı sonucunda ortaya çıkan ve üniversiteye giriş puanına yapılan eklemenin etkisi de azaltılmış olacak.YÖK yetkilileri, alternatif formülün YÖK Genel Kurulu'nda görüşülerek son şeklini alacağını belirtirken 2009 yılına kadar uygulanan ve Temmuz ayında yapılan eşitleme ile kaldırılan '0.8 - 0.3' geniş makaslı katsayı uygulamasına dönülmesinin söz konusu olmadığını vurguladılar.Telefon santrali kilitlenme noktasına gelen YÖK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Başkanlığımız karara itiraz edecektir. İtirazı takiben Danıştay tarafından alınacak karara göre Başkanlığımız ÖSS sisteminde daha önceden hazırladığı alternatif çözümlerden birisini kullanacaktır. Sonunda verilecek karar önümüzdeki yıl ÖSS'ye girecek olan 1 milyonu aşkın öğrencimizin herhangi bir zarar görmesini engelleyecek bir karar olacaktır. Bu nedenle, sınava girecek olan öğrencilerimizin ve ailelerinin paniğe kapılmamaları, başka hiçbir şey düşünmeden çalışmalarına devam etmeleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun alacağı, onların her biri için en iyisini yapmaya yönelik kararını beklemeleri uygun olacaktır.'ÖSYM'nİn geçen ay açıkladığı sınav takvimine göre, üniversiteye giriş için ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular 11 Ocak-12 Şubat 2010, ikinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) başvurular 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YGS, 11 Nisan 2010'da yapılacak. LYS-1 (Matematik-Geometri), LYS-5 (Yabancı Dil) 19 Haziran, LYS-4 (Sosyal Bilimler) 20 Haziran, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) 26 Haziran, LYS-2 (Fen Bilimleri) 27 Haziranda gerçekleştirilecek. Adaylar, bu sınavlar için lise müdürlükleri ile ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.