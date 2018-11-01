YÖK'ten akademisyenlere uyarı: Ölçülü olun

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) "İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayındır” diyen ve tepki çeken sözlerinin ardından istifa eden an Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’la ilgili bir açıklama yaparak akademisyenleri ‘ölçülü olmaları’ konusunda uyardı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” demiş ve tepki çeken bu sözlerinin ardından istifa etmişti.

YÖK’ten Taşaltın’ın istifasının ardından bir açıklama geldi. YÖK’ün akademisyenleri ‘ölçülü olmaları’ konusunda uyardığı açıklama şöyle:

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.

"Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."