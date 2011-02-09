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Yaşam

YÖK'TEN "BAŞKENT" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 16:52

-YÖK'TEN "BAŞKENT" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, ''Başkent Üniversitesi ile ilgili başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir yazı bilgi ve belge bulunmamaktadır'' denildi. YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede ''Başkente 'el koy' Talebi'' başlıklı bir haber yayımlandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu haberde Yükseköğretim Kurulu ile ilgili gerçeği yansıtmayan bazı ifadeler yer almaktadır. Başkent Üniversitesi ile ilgili Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir yazı, bilgi ve belge bulunmamaktadır. Konunun önümüzdeki Genel Kurul'a taşınacağı da doğru değildir. Aynı şekilde ilgili mevzuat kapsamında Başkent Üniversitesi'nin hamisi Hacettepe Üniversitesi değil, Gazi Üniversitesi'dir. Bunun yanında Yükseköğretim Kurulu, vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin gelişmesini desteklemektedir.''

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