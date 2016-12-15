YÖK'ten 2 bin doktora öğrencisine 550 lira burs

Devlet üniversitelerinde okuyan 100 farklı alandan 2 bin öğrenciye verilecek doktora burs miktarı, aylık bin 550 lira olarak belirlendi. 2017'de başlayacak olan proje kapsamında belirlenecek öğrencilere 4 yıl süreyle ve yılın 12 ayı burs verilecek. Enflasyon verilerine göre miktarda iyileştirme de yapılacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında, birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programların başlatıldığını belirtti. Türkiye'de ilk kez uygulanacak projenin, örnekler incelenerek ve Türk yükseköğretim sistemine adaptasyonu sağlanarak uygulamaya konduğunu anlattı.

"Her bin kişiye 0,4 doktoralı insan kaynağı düşüyor"

Türkiye'de bin kişiye 0,4 doktoralı insan kaynağının düştüğünü belirten Saraç, bu oranın Çin'de, 2,2, ABD'de 1,7, Avrupa Birliği'nde 1,5, Güney Kore’de 1,4, Kanada'da 1,2, Japonya'da 1,1 olduğunu ifade etti. "100/2000 Programı" adı verilen projenin Türkiye'nin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlandığını anlatan Saraç, sadece akademide değil birçok alanda istihdamın önünün açılacağını dile getirdi.

Rekabet ortamı

Proje ile amacın, üniversitelerde ihtisaslaşma alanları odaklı bir rekabet ortamı oluşması ve üniversitelerin bu kapsamda desteklenmesi olduğunu aktaran Saraç, öğrenci başvuruları ve seçiminin, YÖK tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

Kimler seçilecek?

YÖK doktora bursuna, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak kazananların başvurabileceğini kaydeden Saraç, adayın, eğer doktora eğitimine devam ediyorsa, tez aşamasına geçmemiş olması gerektiğini vurguladı. Üniversitelerin belirlenen alanlar için yetiştirecekleri öğrenci sayılarını belirterek YÖK’e başvuracaklarını dile getiren Saraç, bu şekilde, YÖK'ün yetkin ve başarılı üniversiteleri destekleyeceğini bildirdi.

Belirlenen 100 öncelikli tematik alanların başlıklarının "Temel bilimler ve mühendislik", "Sağlık", "Sosyal bilimler", "Mimarlık, sanat ve tasarım" alanları olarak belirlendiğini belirten Saraç, "Bu proje o denli umutlandırıyor ki sadece hayıflandığımız husus, bu proje keşke 5-6 yıl önce başlasaydı. Bambaşka üniversitelerimiz, bambaşka bir Türkiye olurdu." değerlendirmesini yaptı.