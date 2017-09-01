YÖK'ten 15 üniversitenin öğrencilerine 600 lira burs imkânı

YÖK, Farabi Programı kapsamında, 15 üniversiteye gidecek öğrencilere 8 ay süreyle 600 lira burs ödeme kararı aldı. YÖK, program dahilinde 400 lira burs veriyordu; 600 liralık burs kapsamına yalnızca Batman’dan Şırnak’a Doğu ve Güneydoğu illeri alındı.

YÖK, yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini öngören "Farabi Değişim Programı"nı desteklemek için 15 üniversiteye gidecek öğrencilere daha fazla “burs” verme kararı aldı. Buna göre Farabi Programı kapsamında 23 ilden belirlenen 15 üniversiteye gidecek öğrencilere, 8 ay boyunca 600 lira burs ödenecek. Diğer üniversitelere gidecek öğrenciler için bu miktar 400 lira.

Bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişi bu programdan faydalandı. Kalkınma Bakanlığı’nca bu yıl başlatılan ve görece daha az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanacak Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamında, YÖK’ün belirlediği 23 ilden 15 üniversiteye Farabi Programı ile gidecek öğrencilere de 8 ay boyunca 600 TL burs ödenmesi kararlaştırıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 15 üniversite şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Mardin Artuklu, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak. Gelecek akademik yıl için başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanan Farabi Programı kapsamında toplam 4 bin 113 öğrenci yurt içindeki farklı bir üniversitede öğrenim görecek.