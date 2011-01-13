-YÖK'TE ÖĞRENCİLERE ODA TAHSİSİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Üniversitelerin öğrenci temsilcileri için YÖK'te bir oda tahsis edildi. Alınan bilgiye göre, gelecek hafta öğrenci temsilcileriyle toplantı yapmayı planlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'te öğrenciler için bir oda tahsis edilmesi talimatı verdi. Öğrencilerin ''sorunlarını ve önerilerini ilgililere rahatlıkla aktarmalarını sağlamak, görüş alışverişinde bulunmak'' amacıyla tahsis edilen odada, üniversitelerin öğrenci temsilcileri çalışmalarını yürütebilecek. Özcan, öğrenci temsilcileriyle 19 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda onların sorunlarını ve önerilerini dinleyecek. Özcan, bu konularda yapmayı planladıkları çalışmaları ve projeleri anlatmalarını isteyecek. Özcan, Türkiye genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanlarına YÖK'te yapılacak toplantı için davet göndermişti.