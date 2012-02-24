YÖK’te arama yapıldı, 28 Şubat fişlemeleri ortaya çıktı!

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının KPSS'deki kopya iddiaları soruşturması çerçevesinde YÖK Başkanlığına bağlı ÖSYM'de yapılan aramalarda 28 Şubat sürecine ilişkin belgeler çıktığı bildirildi.

10-11 Temmuz 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda kopya çekildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün boyunca sürdürülen aramalarda, ÖSYM'de bulunan birçok bilgisayar harddiski kopyalanırken, birçok belgeye de el konulmuştu.

Halen devam eden soruşturma sırasında el konulan belgeler arasında 28 Şubat süreciyle ilgili olanların da bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu belgeleri, 28 Şubat sürecine ilişkin soruşturmayı sürdüren özel yetkili cumhuriyet savcısına gönderdi. Belgeler üzerinde inceleme yaptırılarak, suç teşkil edip etmedikleri araştırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, belgelere ilişkin, ''Ankara Cumhuriyet Savcılığı, yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuzdaki Toplumsal Faaliyetler Birimi'ne ait bir takım belgeleri bizden talep etmiştir. Biz de gereğini yerine getirdik'' dedi.

Çetinsaya, ''Üniversiteler Bölge Toplantıları'' kapsamında Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda 19 üniversitenin rektörüyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından bir gazetecinin, ''Bir soruşturma kapsamında YÖK'e ait 300 klasör belgeye el konulduğu söyleniyor, neler söyleyeceksiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Çetinsaya, şöyle konuştu:

''Ankara Cumhuriyet Savcılığı, yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuzdaki Toplumsal Faaliyetler Birimi'ne ait bir takım belgeleri bizden talep etmiştir. Biz de gereğini yerine getirdik. Ama bu aşamada takdir edersiniz ki, soruşturmanın içeriğiyle ilgili herhangi bir şey söylemem söz konusu değil.''