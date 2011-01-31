-YÖK'TE "PERFORMANS" PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Tıp fakültelerinde görevli öğretim elemanları, üniversite hastanelerinde bugün yürürlüğe giren performans sistemini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Bilkent'teki binası önünde protesto etti. Başkent Ankara'da tıp fakültelerinde görevli öğretim elemanları, Sağlık Bakanlığı tarafından üniversite hastanelerinde bugün yürürlüğe giren performans sistemini protesto etmek amacıyla YÖK önünde bir araya geldi. Öğretim elemanları, ellerinde ''Performansı reddediyoruz'', ''Holding değil tıp fakültesi'', ''Hastalarımız sayı değil insandır'' yazılı dövizleri taşıdılar, ''performansa alet olmayacağız'' sloganları attılar. Türkiye Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi adına basın açıklaması yapan Prof. Dr. Aylin Uluşahin, performans sisteminin yanlışlığına dikkati çekerek, bunun tıp fakültelerinde olmasının ise iki kere yanlış olduğunu öne sürdü. Uluşahin, bu sistemle hekimlerin, tanısı, tedavisi zaman alan hastalardan kaçınmaya zorlandığını ifade ederek, hekimlerin bunun yerine daha çok hastaya bakmaya yöneltildiğini savundu. Sistemin, tanı ve tedavisi gereksiz girişimleri artırdığını iddia eden Uluşahin, hekimin kolayca teşhis edilebilecek hastalıklar çok sayıda tetkik istemek zorunda kalacağını ileri sürdü. Bu sistemin niteliği değil niceliğe değer verdiğini ifade eden Uluşahin, şöyle devam etti. ''Sağlığa ayrılan kısıtlı bütçe, her yıl artmakta olan harcamaları karşılamaya yetmez. SGK, hızla artan sağlık harcamalarını önünün alabilmek için, global bütçe uygulamasına geçmiştir. Bu uygulamanın üniversite hastanelerini finansal yönden daha da güç duruma sokması kaçınılmazdır. Yönetsel hiçbir faaliyet olmasa dahi, bu SGK tarifeleriyle, bu sabit bütçeleriyle üniversite hastanelerinin zarar etmesi kaçınılmazdır. YÖK'ü ilgili bakanlıkları üniversitelerde performans uygulamaları üzerine çalışmak yerine, üniversitelerin temel bileşenlerinden olan öğretim üyelerinin değerlendirmelerini dikkate almalarını talep ediyoruz.'' Grup, basın açıklamasının ardından performans sistemi uygulamasını alkışlarla protesto ederek dağıldı.