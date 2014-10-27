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Ekonomi

Yoksulluk sınırı 4 bin liraya dayandı

Türk-İş'in araştırmasında, Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 205, yoksulluk sınırı da 3 bin 926 lira olarak hesaplandı

27 Ekim 2014 13:26

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 205 lira 43 kuruş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 926 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

 

Bir kişinin yaşam malityeti bin 426 lira 

 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, tek kişinin yaşam maliyeti de, ekim ayı itibarıyla bin 426 lira 5 kuruş olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, bir işçinin ailesi dikkate alınmadan sadece kendisi için yapması gereken harcama tutarı, yılbaşına göre 235 lira arttı. Dört kişilik ailenin sadece gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 124 lira, yaşam maliyeti ise 403 lira artış gösterdi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,29 oranında arttı. Yılın ilk on ayı itibarıyla artış oranı yüzde 11,45 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 13,26, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,44 olarak hesaplandı.

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