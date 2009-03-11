Yoksulluk sınırı 2 bin 761 TL

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı, geçen ay için 2 bin 761 TL 17 Kr olarak belirlendi. Yoksulluk sınırı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.54 azaldı.



Türkiye Kamu-Sen'in yazılı açıklamasında, konfederasyonun Araştırma Geliştirme Merkezi'nin, Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat ayı fiyatlarını baz alarak yaptığı "Asgari Geçim Endeksi" araştırmasına göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı Şubatta bin 391 TL 73 Kr olarak tespit edildi. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi (yoksulluk sınırı) ise Şubatta bir önceki aya göre yüzde 15 TL (yüzde 0.54) azalarak 2 bin 761 TL 17 Kr oldu.



Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 1,18 azalarak bin 67 TL 4 Kr olarak belirlendi. 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamalarının toplamı ise Şubatta bin 59 TL 29 Kr olarak hesaplandı.



Açıklamada, "ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin" ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Şubat maaşından geriye yalnızca 193 TL kaldığı ifade edildi.



Memur-Sen: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 820 TL yoksulluk sınırı 2 bin 300 TL



Ayrıca Memur-Sen'in araştırmasına göre ise geçen ay 4 kişilik aile için açlık sınırı 820 TL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 300 TL olarak hesaplandı.



Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Şubat ayında mandalina, nar, dolmalık biber, çarliston biber gibi sebze ve meyveler ile kümes hayvanı eti fiyatlarında artışlar olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Ocak ayına göre sivri biberin fiyatındaki artış oranı yüzde 19.63 olarak belirlenirken, mandalina yüzde 17.36, nar yüzde 13.28, dolmalık biber yüzde 9.77, çarliston biber ise yüzde 8.68 oranında zam gördü.



4 kişilik bir ailenin Şubat ayındaki açlık sınırının bir önceki aya göre 4 TL artarak 820 TL 47 Kr'ye, yoksulluk sınırının ise 48 TL artarak 2 bin 300 TL 69 Kr'ye yükseldiği hesaplandı.

Açıklamada, Memur-Sen AR-GE ekibinin Ankara için özel bir çalışma yaptığı ve buna göre başkentte yaşamanın Türkiye ortalamasına göre daha pahalı olduğunu ifade edildi.



Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 2 bin 419 TL 45 Kr açlık sınırının ise 845 TL 70 Kr olarak belirlendiği kaydedildi.

