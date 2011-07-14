-YOKSULLUK SINIRI 1.535 LİRA ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Kamu-Sen, haziran ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını 1.535 lira 91 kuruş, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını ise 3.083 lira 07 kuruş olarak hesapladı. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nce hazırlanan ''asgari geçim endeksi'' ne yer verildi. Buna göre, haziran ayında bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamalarının toplamı 1.208 lira 79 kuruş olarak hesaplandı. Ortalama 1.545 lira 04 kuruş ücret alan bir memurun ailesinin yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 45.96'sını oluştururken, konut giderleri maaşın 32.27'sine denk geldi. Buna göre bir memur ortalama maaşının yüzde 78,23'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin haziranda ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için geriye sadece 336 TL kalıyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yoksulluk sınırı rakamlarına dikkati çekerek, memurun içinde bulunduğu dar boğazın boyutlarının önemsenmesi gerektiğini kaydetti. Ortalama 1.550 lira maaş alan bir memurun gıda ve kira harcamalarından sonra geriye 336 liranın kaldığını, bunun insanca yaşamaya yetecek bir para olmadığını belirten Koncuk, ''Memurlar gıdaya ve kiraya, yani karın tokluğuna çalışmaktadırlar'' ifadesini kullandı. Türkiye'de yaşayan dar ve sabit gelirlilerin ekonomik sıkıntılarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Koncuk, şunları kaydetti: ''Rakamlar bize gösteriyor ki sadece gıda ve barınma kalemlerinin harcanmasına bile maaş yetmemektedir. Hükümet hizmetindeki kurumlar tarafından, akla hayale sığmayan harcama kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplarının doğruyu yansıtmadığı ortadadır. Bu şartlarda kamu çalışanları da borç ve kredi batağında yüzmektedir. Hükümetin görmezden geldiği bu durum, sahte enflasyon rakamlarıyla örtbas edilmektedir. Ne hikmetse her yıl toplu görüşmeler öncesinde enflasyon eksi çıkmaktadır. Ancak rakamlar göstermektedir ki vatandaşlarımızın açlık ve yoksulluk sınırı sürekli artmaktadır.'' Artık anayasal bir hak haline gelen toplu sözleşme hakkını sonuna kadar kullanarak memurların açlık ve yoksulluğuna çözüm getirmek istediklerini vurgulayan Koncuk, memur maaşlarının artışında, hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması, büyüme ve refah payının maaşlara eklenmesi için her türlü mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.