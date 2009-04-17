Yoksulluk nedeniyle 6 çocuğunu kaybetti

‘Çok sıkıntı çektim, artık yeter’

1985 yılında Bahçesaray ilçesi Ulubeyli köyünden terör korkusu nedeniyle Van'a göç eden, daha önce hamallık yaparak ailesini geçindiren 6 çocuk babası Şerif Şanlı (53), bir yıl önce geçirdiği hastalık nedeniyle yatalak olarak yaşamını sürdürüyor.Düşük kiralı toprak evlerde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Şanlı, "Kendimi bildim bileli yoksullukla mücadele ediyorum. Refik, Recep, Sinan, Gülsüm, Nuray ve Leyla isimli 6 çocuğumu küçük yaşlarda açlıktan, soğuktan ve rutubetten oluşan hastalıklar nedeniyle kaybettim" dedi.Şimdi ise 6 çocuğuyla harabede yaşam mücadelesi verdiğini belirten Şanlı, "4 yaşındaki Ferhat, 5 yaşındaki Ferit ile 6 yaşındaki Kemal, evde bizimle kalıyor. Emrah, Esma isimli 2 çocuğuma bakamadığım için devlet İskele Yatılı Bölge İlköğretim okulunda yatılı eğitim veriyor. Bir oğlum da asker. Ona da para gönderemedim belediyenin yardımıyla otobüs bileteni alıp gönderdik. Çok sıkıntı çektim artık yeter. İnşallah yakın zamanda bu sıkıntıdan kurtulurum" diye konuştu.Şerif Şanlı'nın eşi Binnaz Şanlı (30) ise yaklaşık 6 aydır kira ödeyemediklerini ifade ederek, "Harabede, hayvanların yaşadığı bir ortamda yaşıyoruz. Buranın kirasını bile ödeyemiyoruz. Korkudan ev sahibi geldi diye kapı çaldığında açmıyorum. Başımıza ne geldiyse evsizlik yüzünden geldi. Bir evimiz olsaydı çocuklarımızda ölmezdi, biz de rahatlıkla geçinirdik" dedi.Binnaz Şanlı'nın ağlamaya başlaması üzerine gözyaşlarını tutamayan Şerif Şanlı, "Ağlama, bizi de elbet biri fark eder ve elimizden tutar. Bu halde olduğumuzu görüp bize yardım etmeyenler ağlasın" diye konuştu.