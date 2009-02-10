Yoksulluk haritası çıkarılacak

Muhtaçlık kriteri nasıl belirlenecek?

Sosyal devletin yardımları

Her fırsatta sosyal devlet anlayışını benimsediğinin altını çizen hükümetten, yeni bir açılım geliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardımlar tek çatı altında toplanıyor. Tunceli'de yapılan beyaz eşya yardımıyla gündeme gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) ile TÜBİTAK'ın yürüttüğü projeyle fakire destek tek elden yapılacak. Türkiye'nin yoksulluk haritası çıkarılarak yardım alan vatandaşlar kimlik numarasıyla bilgisayar ortamına atılacak. Burada numaralandırılacak. Elektronik ortam sayesinde destekler haneye göre verileceği için mükerrer yardım almanın önüne geçilecek.SGDGM, fakire yardımı 22 yıldır yapıyor. 2003 yılından önce Fakir Fukara Fonu'nun gelirleri bütçeye aktarılırken, bu tarihten itibaren bütçeden Fon'a kaynak aktarıldı. 2003 yılında 826.5 milyon lira olan fon geliri 2008'de 2.38 milyar liraya yükseldi.'Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi' ile 4 bakanlık 6 kurum tarafından yürütülen yardımlar tek elden yapılacak. Muhtaçlık kriteri oluşturularak hak sahipleri buna göre belirlenecek. İhtiyaç sahiplerini tespit edecek formül için TÜBİTAK'ta geniş akademisyen kadrosuyla çalışmalar kesintisiz sürüyor. Söz konusu proje için TÜBİTAK'a 2009 yılı yatırım programında 345 bin lira kaynak ayrıldı. Puanlama formülünün sosyal yardım hizmetlerine yön vermesiyle sosyal yardım yararlanıcılarının objektif kriterlere göre tespit edileceği belirtiliyor. Haksız yararlanmaların önleneceğine dikkat çekiliyor.- 2003-2008 yılları arasında 683.7 milyon TL gıda yardımı yapıldı. Geçen yıl boyunca yapılan yardım 213.7 milyon liraya ulaştı.- Yakacak yardımları kapsamında geçen yıl 2 milyon kişiye 1.7 milyon ton kömür dağıtıldı.- Eski evlerde yaşayan 27 bin 906 muhtaç vatandaşa 40 milyon lira kaynak aktarıldı.- Bin 966 özürlüye 2.7 milyon lira verildi. Yaşlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara 1.4 milyon lira sıcak yemek desteği verildi.- İlköğretim ve lisede okuyan fakir öğrencilere geçen yıl 94,9 milyon TL kaynak aktarıldı.- Şartlı nakit eğitim yardımı kapsamında 2 milyona yakın öğrenciye 294 milyon lira ödendi. Bu paralar çocuklarını okutmak şartıyla annelerin hesabına yatırıldı.- Şartlı nakit transferi sağlık yardımları kapsamında 1 milyondan fazla bebeğe 118 milyon lira verildi. Annelere çocuğunu hastanede doğurması ve kontrole getirmesi şartıyla bu paralar verildi.- 25 bin 933 özürlü öğrencinin okullara ücretsiz taşınması için 30.3 milyon TL Fon'dan destek verildi. İhtiyaç sahibi 692 bin ilköğretim öğrencisine öğle yemeği yedirebilmek için 167 milyon lira verildi.- Ailelerin memnuniyetle karşıladığı ücretsiz kitap dağıtımı için 952.6 milyon TL kaynak kullanıldı.- Sosyal destek projesiyle 113 aileye 65.3 milyon lira kullandırıldı.