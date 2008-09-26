Yoksulluğun da sorumlusu Ergenekon

Zaman gazetesi, yoksulluk ve yolsuzluk haberlerini Ergenekon'a bağladı. Gazete, bugün, 'Medya üzerinden yoksulluk oyunu' başlığıyla verdiği haberde, "medyada son günlerde artan yolsuzluk ve yoksulluk haberleri Ergenekon'un 'Eldiven' kod adlı darbe planını hatırlattı. Şener Eruygur'un ofisinde ele geçirilen planda, bu yönde haberler yapılarak halkın moralinin bozulması isteniyordu" diye yazdı.



Basın organlarında son dönemde sıkça açlık, yoksulluk, yolsuzluk ve ekonominin kötüye gittiği yönünde haberlerin yer aldığını belirten Zaman gazetesi, "Bu yayınlar Ergenekon sanıklarının deşifre olan darbe planlarını hatırlatıyor" dedi.



Gazete haberinde şöyle devam edildi: "Emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur tarafından hazırlandığı iddia edilen 'Eldiven' isimli darbe planında müdahaleye zemin hazırlanması için ekonominin kötüye gittiği ve yolsuzluk yapıldığına ilişkin yayınlarla halkın moralinin bozulup bazı isimlerin yıpratılması öngörülüyor.

Darbe planında medyaya yüklenen rol, bazı basın yayın organlarının son zamanlardaki yayın politikalarıyla birebir örtüşüyor. Plandaki 'Yıpratma' başlığı altındaki 'karşı taarruz' maddesinde, ekonomi, laiklik, yolsuzluk ve parça koparmayla karşı taarruzun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planda, türban, eğitim, YÖK, tarikatlar, Merkez Bankası, dinî sermaye üzerinden siyasî aritmetiğin değiştirilmesi, yolsuzluk üzerine yapılacak yayınlarla hükümet üyelerinin yıpratılması isteniyor."



Dersim isyanı ile meşhur



Zaman gazetesi, önceki gün de, AKP'lilerin yolsuzluklarını belgeleriyle açıklayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir haberi nedeniyle tepki çekmişti. Gazete haberinde, 'Dersim isyanı' ile meşhur Tunceli'de doğan Kemal Kılıçdaroğlu..." diye yazmıştı.

