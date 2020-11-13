CHP'li Taşkın'dan Bakan Selçuk’un “Türkiye’de aşırı yoksulluk sıfırlandı” sözlerine tepki: Pandemide yoksullar unutulmuş, kaderlerine terk edilmiş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “Aşırı yoksulluğu sıfırladık, istiyoruz ki göreceli yoksulluğu da azaltabilelim” sözlerini değerlendiren CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, “Pandemide yoksullar unutulmuş, kaderlerine terk edilmiştir. Bakan da bu durumu itiraf etmiştir” dedi.

“Pandemide yoksullar unutulmuş, kaderlerine terk edilmiştir. Bakan da bu durumu itiraf etmiştir” diyen Taşkın, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra Türkiye’nin milli geliri 145 milyar dolar azaldı. 2018’de 887 milyar dolar olan milli gelir, 2020’nin ikinci üç ayında 743 milyar dolara geriledi. Bu da demektir ki aynı dönemlerde kişi başı milli gelir 10 bin 901 dolardan 8 bin 908 dolara indi. O zaman şu soruyu sormamız kaçınılmazdır. Ülkemiz giderek yoksullaşırken kimler servetlerine servet katmaya devam etmektedir? Dolar bazlı servet aktarımı projeleriyle kamu ihalelerine boğulanlar, iktidara yakın oldukları için teşvik görmeye devam edenler, sokakta yoksulluğu iliklerine kadar hissedenlere ne verebilir, sabır dilemekten başka? Pandemi koşullarında yoksulluğun daha da derinleştiği açıktır. Bu süreçte de yoksullar unutulmuş, kaderlerine terk edilmişlerdir. Sosyal Koruma Kalkanı bağlamında Mart’tan günümüze kadar yapılan yardımların toplamı 39 milyar liradır. Bu yardımların 32 milyarı İşsizlik Sigorta Fonu’ndan çıkmıştır. Bağışlar hariç devletin diğer bütçe kalemlerinden gelen para 7 milyar lira bile değildir.”