Yoksul ülkelere aşı ulaştırma ağı başarısızlık riskiyle karşı karşıya: Milyarlarca insan 2024 sonuna kadar Koronavirüs aşısı olamayabilir

Yoksul ülkelere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının temini için oluşturulan küresel işbirliği ağı Covax'ın başarısız olma riskinin "oldukça yüksek" olduğunu belirten belgeler tespit edildi. Sistemdeki maddi eksiklikler nedeniyle milyarlarca insanın 2024 sonuna kadar Koronavirüs aşısı olamayabileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde kurulan ve pek çok ülkenin katıldığı Koronavirüs aşısı işbirliği, yoksul ülkelere aşı temin edilmesi üzerinde çalışmalar yapıyor. Reuters'ın ulaştığı belgelerde, hükûmetler, aşı şirketleri, yardım kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan oluşan Gavi aşı ittifakının yoksul ülkelere aşı götürme süreciyle ilgili sıkıntılara işaret edildiği görüldü.

Covax sisteminin doz yetersizliği, fazla alınması beklenen Oxford/AstraZeneca'nın aşısında sürecin yavaş ilerlemesi ve maddi sorunlarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gelecek yıl yoksul ülkelerdeki insanların en az yüzde 20'sine aşı yapılmasını planlayan Covax'ın bu planı gerçekleştirebilmek için topladığı 2.1 milyar dolara ek 4.9 milyar dolara ihtiyacı olduğu belirtildi.

Gavi'nin hazırladığı raporda çalışmalarla ilgili "Başarılı bir Covax operasyonu kurmak konusunda yetersiz kalma riski çok yüksek" ifadeleri yer aldı. Raporda bu yetersizlik nedeniyle milyarlarca insanın 2024 sonuna kadar aşı olamayabileceği ifade edildi.

Covax planlarını şu an piyasada daha ucuz olarak bilinen AstraZeneca ve Moderna aşıları üzerinden kuruyor.