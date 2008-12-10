Yoksul kadınları koruyun

Aralarında oyuncu Scarlet Johansson’un da olduğu 19 ünlü, Polonya’da toplanan BM İklim Değişikliği Konferansı’na bir bildiri sundu. Bildiride gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine karşı daha katı önlemler almaya çağrıldı. Doğacak sonuçların en çok yoksul ülkeleri, dahası bu ülkelerin kadınlarını etkileyeceğini dile getiren bildiri “O kadınları kurtarın” çağrısı yaptı.



Yaklaşık 200 ülkenin temsilcisi Polonya'da BM İklim Değişikliği Konferansı için bir araya geldi ve Kyoto Anlaşması’nın varisinin nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini konuştu. Uluslararası yardım kuruluşu olan Oxfom'un yayımladığı ve aralarında Radiohead'in solisti Thom Yorke'un, oyuncu Gael Garcia Bernal ve Scarlett Johansson’un olduğu 19 ünlü tarafından imzalanan bir bildiri ile gelişmiş ülkeler daha sert tedbirler almaya çağırıldı. Yeni bir rapor niteliğinde hazırlanan bildiride gelişmekte olan ülkelerdeki fakir kadınların iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkilendiği de belirtildi. Erkeklere nazaran kadınlar küresel ısınma ile artışa geçen doğal felaketlerde daha çok hayatlarını kaybediyor çünkü kadınların çoğu ne yüzmeyi ne de araba kullanmayı biliyor. Ama kadınlar böyle felaketlere uyum sağlama konusunda da başarılılar çünkü yiyeceği koruyup suyu verimli kullanabiliyorlar.



Uluslararası Doğal Kaynakların Korunması Birliği Cinsiyet Danışmanı Lorena Aguilar, “İklim değişikliği ile savaşan ülkelerde odak noktası kadınlar olmalı” yorumunu yaptı.



