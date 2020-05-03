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Koronavirüs

Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

03 Mayıs 2020 12:24

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen öğretim üyelerinden 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Prof. Dr. Dilmener’in vefatını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bir değerli hocamızı daha Koronavirüs nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” sözleriyle duyurdu. 

Yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

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