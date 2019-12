Yoksul engelliler için giysi bankası

Dört ay önce İzmir'de kurulan Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği, "Sizin Eskiniz, Başkasının Yenisi Olabilir" sloganıyla ücretsiz giysi bankası açtı. Ücretsiz giysi bankasından, İzmir'deki diğer derneklere üye engelliler de yararlanabiliyor.





Konak ilçesine bağlı Kapılar semtindeki binasının son katını bu işe tahsis eden dernek, her perşembe 11.00 ile 17.00 saatleri arasında ihtiyaç sahiplerini giydiriyor. Ücretsiz giysi bankasından, İzmir'deki diğer derneklere üye engelliler de yararlanabiliyor. Derneğe, Konak Belediyesi Engelliler Komisyonu da destek veriyor. Yardımda bulunmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi kurduklarını söyleyen Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Cafer Çelik, amaçlarını ellerinden geldiğinde sosyal konularda engelli insanlara yardım olarak açıklıyor.



Maddi yönden zor durumda olan engelli vatandaşlara yardımcı olabilmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını kaydeden Dernek Başkanı Çelik, giysi bankasından engelli yakınlarına da faydalanma imkânı verdiklerini belirtiyor. Destek olunması durumunda yardım kampanyasını engelli olmayanlara da açmayı planladıklarını kaydeden Cafer Çelik, giysinin yanısıra burs ve tekerlekli sandalye de yardımları da bulduklarını hatırlatıyor. Türkiye'de yaşam sıkıntısı çeken, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların gün geçtikçe arttığını söyleyen Konak Belediyesi Engelliler Komisyonu Başkanı Uğur Yelekli ise bayram günlerinde bile sevinemeyen engellilere giysi yardımının önemine dikkat çekiyor.





Dernek, Kurban Bayramı'ndan önce İstanbul'dan bir firmanın gönderdiği bayramlıkları Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu'nun 20 öğrencisine dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Engelli ailelerin genellikle ekonomik yönden de mağdur olduğunu söyleyen Pınar Aslan isimli vatandaş da Yeni Oluşum Bedensel Engelliler Derneği'nin aile bütçelerine katkıda bulunduğunu ifade etti. Aslan, "Engellilerin ücretsiz faydalanacağı bu hizmetin her ilde yapılmasını diliyorum." dedi. Engellilerin aldığı aylıklarla gıda ihtiyacını bile karşılamakta zorlandığını kaydeden Seyhan Arasal ise giysi bankasının yaşamlarını rahatlattığını aktardı. Bir ayette, "İnsanların en hayırlısı, kendinden başkasına hiçbir karşılık beklemeden yardım eli uzatandır." ifadesinin yer aldığını hatırlatan Selma Coşkun da, "Bunu gerçek anlamda yapan derneği, engelliler adına kutluyorum." şeklinde konuştu