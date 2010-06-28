Yoksul ailelere doğum sonrası yardım

T24-

Hastanenin Başhekimi Opr. Dr. Leyla Mollamahmutoğlu, sosyal sorunların bebek sahibi olan aileleri daha fazla etkilediğini belirterek, ''Babanın işsiz olması söz konusu olabiliyor. Kocanın hapiste olması veya madde bağımlılığı olan bir eş, ekonomik olarak göstergeleri iyi olmayan, ev şartları sosyal yaşama müsait olmayan ailelerin hepsi sosyal vaka'' dedi.





Yeni doğan bebeğin hastanedeki bakımının ardından evdeki bakımını da çok önemsediklerini belirten Mollamahmutoğlu, ''hastanede verilen üst düzey hizmetin aileler tarafından bir anda çarçur edilebildiğini'' kaydetti.





İlk olarak Çocuk ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ı ziyaret ettiklerini bildiren Mollamahmutoğlu, Bakan Kavaf'ın bu konuda çok duyarlılık gösterdiğini belirtti.

PİLOT BÖLGELER MAMAK VE ALTINDAĞ



Projeye ilişkin protokolün taraflar arasında 2 ay önce imzalandığını bildiren Mollamahmutoğlu, son bir aydır da projenin uygulandığını kaydetti.





Yardım yapılacak ailelerin nasıl belirlendiği hakkında bilgi veren Mollamahmutoğlu, hastanelerine en fazla girişin Mamak ve Altındağ bölgelerinden yapıldığını bu yüzden söz konusu bölgeleri pilot bölge olarak tespit ettiklerini söyledi.





Bu bölgelerin aile sorunlarının en fazla yaşandığı bölgeler olduğuna da dikkati çeken Mollamahmutoğlu, yardım yapılacak anneler belirlenirken ''annenin sosyal güvencesinin olmaması, eşin hapiste olması veya uzak bir yerde olması, yurt dışında olması ama aileye ekonomik olarak bir katkısının olmaması, eşin evi terk etmiş olması, ailenin çeşitli nedenlerle parçalanmış olması, evde özürlü çocuk olması ya da yatalak bir hastanın olması, evin sosyal şartlarının uygunsuzluğu'' gibi hususları kriter olarak saptadıklarını ifade etti.





Proje kapsamında öncelikle bir hemşire ve sosyal hizmet uzmanının evleri ziyaret ettiğini kaydeden Mollamahmutoğlu, ''Biz sosyal hizmetlerden, araba teminin de faydalanıyoruz. Onlardan bazen bir eleman alıp beraberce bu işi yükleniyoruz'' dedi.





İhtiyaç sahibinin belirlenmesinin ardından bebeğin beslenmesiyle ilgili önerilerini ilettiklerini ifade eden Mollamahmutoğlu, annenin varsa gıda ihtiyacına ilişkin tespitlerini SHÇEK'e bildirdiklerini söyledi.





Hastane olarak gıda desteğinde bulunmadıklarına işaret eden Mollamahmutoğlu, ''İlaç, mama ve bez ihtiyacı vardır. Bebeğin bu ihtiyacını hastane imkanları ve birtakım gönüllü kuruluşlarla iletişim halinde çözüyoruz'' dedi.





Deterjan ve diğer maddelerin temininin öncelikli hedef olduğunu ifade eden Mollamahmutoğlu, daha sonra SHÇEK vasıtasıyla bu kişilerin sosyal güvenceye kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar projeden yaklaşık 50 annenin yararlandığını bildiren Mollamahmutoğlu, doğum sonrasında anne ve bebekleri de 6 ay süreyle hastanedeki ilgili birimlerde takip ettiklerini dile getirdi.

Mollamahmutoğlu, yıl sonuna kadar yardım alacak anne adayı sayısının bini geçeceği kanaatinde olduğunu söyledi.





Mollamahmutoğlu, il geneline yaymayı hedefledikleri projeye, ilgili kuruluşların da maddi ve manevi destek vermesini arzu ettiklerini sözlerine ekledi.



