Yoksa o Lady Gaga mı?

T24 - Japonya'da bir dergide yayınlanan "Jo Calderone" isimli bir mankene ait olduğu iddia edilen fotoğrafların Lady Gaga'ya ait olduğuna dair dedikodular magazin dünyasını sarstı.



Vogue Homme Japan adlı derginin eylül ayı sayısında erkek modasıyla ilgili bir yazıda yayımlanacak olan fotoğraflarda erkek görünümünde olan ve adının “Jo Calderone” olduğu ileri sürülen bir manken gri bir arka plan önünde çarpıcı pozlar veriyor.



Fotoğraflar Londra’da fotoğrafçı Nick Knight tarafından çekildi ve ShowStudio.com sitesinden yayınlandı.



Sitede konu mankeninin bıçkın, sert erkek imajını mükemmel bir şekilde yansıttığı belirtildi.



Ancak Lady Gaga hayranları fotoğrafların tartışmalı şarkıcının yeni bir reklam marifeti olduğunu düşünüyor.



Gaga’nın stilisti Nicola Formichetti bloğunda bu çekimlerde kendisinin de görevli olduğunu doğrulaması üzerine bu söylentiler daha da güçlü hale geldi.



Formichetti bloğunda Calderone’nin Gaga olup olmadığının tartışıldığı bir siteninin linkini de verdi.







