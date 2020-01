Yoko Ono’dan özgürlük mesajı

Alman Gazete Yayıncıları Birliği'nden (BDZV) Berlin’de bugün yapılan açıklamada sanatçı Yoko Ono’nun eserinin tüm üye yayınevlerine gönderileceği bildirildi. 84 yaşındaki sanatçının büyük boş bir alan üzerine el yazısı ile yazdığı özgürlük ifadeleri "free you, free me, free us, free them” ("sana özgürlük, bana özgürlük, bize özgürlük, onlara özgürlük”) yer alıyor.

Alman Gazete Yayıncıları Birliği (BDZV) Başkanı Dietmar Wolff, güncel raporlarda Türkiye, Rusya ve Meksika gibi ülkelerde basın özgürlüğü durumunun son derece endişe verici olduğunun saptandığını, bunun endişe verici olduğunu vurguladı. Wolff, Almanya'da ise sosyal medyada gittikçe artan yalan haberlerin ve “yalancı basın” suçlamalarının ardında medyanın geniş çaplı ve objektif habercilik anlayışı konusunda halkın güvenini sarsma hedefinin yattığını vurguluyor.

Barış ve insan hakları aktivisti Yoko Ono

Yoko Ono pop kültürünün en önemli isimlerinden biri ve Fluxus adlı sanat akımının temsilcilerinden. Ünlü The Beatles grubunun 1980'de öldürülen kurucularından John Lennon'ın eşi olan Yoko Ono 1960’lı yıllardan bu yana performans sanatçısı, film yapımcısı ve müzisyen olarak adından bahsettirdi. Sanatçı, bunların yanı sıra bugüne kadar hep bir barış ve insan hakları aktivisti olarak dünya çapındaki etkinliklerde rol oynadı.

"Windhoek Deklarasyonu”

Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün tarihçesi "Windhoek Deklerasyonu”na dayanır. 3 Mayıs 1991’de Namibya’nın başkenti Windhoek’da düzenlenen bir Unesco Konferansı’nda Afrikalı gazeteciler bir bildirge yayınlamıştı. Bu bildirgede Afrika kıtasında ve tüm dünyada özgür ve bağımsız medya talebi yer alıyordu. Birleşmiş Milletler 1993 yılında "Windhoek Deklerasyonu”na atıfta bulunarak 3 Mayıs tarihini Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan etti.

