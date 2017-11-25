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Dünya
Deutsche Welle

Yoko Ono, John Lemon'a dava açtı

Japon performans sanatçısının Almanya'nın Hamburg kentindeki Yoko Mono isimli bara karşı açtığı davayı kazanmasının ardından sıra John Lemon'ı kapattırmada.

25 Kasım 2017 03:10

Japon performans sanatçısı ve Beatles grubunun kuruculularından John Lennon'ın eski eşi Yoko Ono, Almanya'nın Hamburg kentinde iki bara karşı açtığı isim davasının ilkini kazandı.

Nima Garous-Pour'un sahibi olduğu Yoko Mono isimli 17 yıllık bar, Japon sanatçının açtığı davayı kazanması sonrası ismini "Mono" olarak değiştirirken, Pour'un avukatı Jens Kristian Peichel, Ono'nun bir diğer bar olan John Lemon'a da isim değiştirme davası açtığını Alman Bild gazetesinde doğruladı.

Peichel ayrıca bar sahibinin hukuki süreçteki masrafları karşılamak için kitle fonlaması fikrini değerlendirdiğini söyledi.

İlk değil

Aynı şekilde Eylül ayında da John Lemon isimli Polonyalı bir limonata şirketi Ono'nun talebi üzerine ismini değiştirmişti. New York'ta yaşayan 84 yaşındaki Japon performans sanatçısı şirketin Lennon'ın adını kullanarak içeceklerini satmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

John Lennon 1980 yılında New York'taki evinin önünde saplantılı bir hayranı olan Mark David Chapman tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hamburg kenti ise Beatles için önemli bir yere sahip. Grup, 1960 ve 1962 yıllarında şehirdeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi toplamıştı.

Bugün kentte grupla ilgili tematik turlar düzenlenirken, aynı zamanda kendilerine adanmış bir hatıra anıtı ve aynı isimde bir meydan bulunuyor.

DW,dpa/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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