YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sonbahar dönemi sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylarla paylaşıldı.
YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
Sınav sonucunu öğrenmek için tıklayın
Üniversite'den yapılan açıklama şöyle:
"22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavının sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 15 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir."