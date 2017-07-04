T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı

15 dakika kuralı bu sınavda uygulanmayacak

04 Temmuz 2017 12:29

YÖKDİL sınav yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından 3 Temmuz'da açıklandı. Sınav 9 Temmuz 2017’de saat 09:30’ta yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 15 dakika kuralı bu sınavda uygulanmayacak. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurmadı.

Sınavda sorulacak soru sayısı 80 olup, sınav süresi 180 dakika olarak belirtilDİ Her soruda 5 şık bulunmaktadır. Kurum kalem dağıtmadığından ötürü sınava girecek olanlar muhakkak yanlarında siyah kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdır. Sınavda silgi paylaşımı kesinlikle yasaktır.

Adaylar, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçadan sınava girebileceklerdir.

Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayın:

ETİKETLER

YÖKDİLEğitimSınavAçıklandıÖğrenciGirecekYerler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24