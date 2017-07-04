YÖKDİL sınav yerleri açıklandı

YÖKDİL sınav yerleri Anadolu Üniversitesi tarafından 3 Temmuz'da açıklandı. Sınav 9 Temmuz 2017’de saat 09:30’ta yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 15 dakika kuralı bu sınavda uygulanmayacak. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurmadı.

Sınavda sorulacak soru sayısı 80 olup, sınav süresi 180 dakika olarak belirtilDİ Her soruda 5 şık bulunmaktadır. Kurum kalem dağıtmadığından ötürü sınava girecek olanlar muhakkak yanlarında siyah kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdır. Sınavda silgi paylaşımı kesinlikle yasaktır.

Adaylar, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçadan sınava girebileceklerdir.

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