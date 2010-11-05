-''YÖK, 'YUSUF ÖZCAN KURULU'NA DÖNÜŞTÜ'' TBMM (A.A) - 05.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, YÖK, 'Yusuf Özcan Kurulu'na dönüşmüştür'' dedi. Hamzaçebi, YÖK'ün rektör adaylarını belirleme yöntemine ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. ''CHP seçimli kurultaya mı gidiyor?'' sorusuna Hamzaçebi, ''CHP dinamik bir partidir. Örgütümüz isterse, böyle bir eğilim, arzu varsa, tabii ki bu olabilir. Böyle bir arzu varsa Sayın Genel Başkan da böyle bir şeyi düşünebilir. Henüz böyle bir talep ortaya çıkmış değil'' karşılığını verdi. Hamzaçebi, CHP'de hiç kimsenin parçalanma, ayrışma beklememesi gerektiğini kaydederek, CHP'nin, dimdik, sağlam bir şekilde yoluna devam edeceğini belirtti. Sosyal demokrat partilerde böyle tartışmaların olabileceğini dile getiren Hamzaçebi, ''Doğaldır. Bu partinin dinamizmini gösterir. Bu dinamizmden çok iyi şeyler çıkacaktır, hiç kimse endişe etmesin'' dedi. Bir başka soruyu yanıtlarken Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda net bir tutumu kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşmadığını savundu. Hamzaçebi, Erdoğan'ın bu konuda izlediği yöntemi, yaptığı faaliyetleri tüm siyasi partiler ve kamuoyuyla paylaşmasını isteyerek, ''Erdoğan'ı açıklığa davet ediyorum'' diye konuştu. -''SEÇİM SONUÇLARINA SAYGI''- YÖK'ün rektör adaylarını belirlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısında Hamzaçebi, YÖK'ün, Yükseköğretim Kanunu'na göre üniversitelerde yapılan seçimler sonucunda üç isim belirleyerek Cumhurbaşkanına sunduğunu, Cumhurbaşkanının da bu isimler arasından birini rektör olarak atadığını anımsattı. Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak özellikle Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanı olmasından sonra, üniversitedeki seçim sonuçlarına saygı göstermeyen bir anlayış ortaya çıkmıştır. Seçimlerde en çok oyu alan aday bir kenara atılabilmekte, en az oyu alanlar birinci sıraya yerleştirilebilmekte, 3, 4. sırada yer alanlar ilk sıraya, 2. sıraya yerleştirilebilmektedir. YÖK, demokrasiyi tanımayan, demokrasiyi içselleştirmemiş bir anlayışa sahip. YÖK, 'Yusuf Özcan Kurulu'na dönüşmüştür. CHP olarak bu durumu şiddetle protesto ediyoruz.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, üniversitelerdeki seçim sonuçlarına saygı göstermeye çağıran Hamzaçebi, Gül'ün, seçim sonuçlarına saygı göstermesi halinde üniversiteler ve demokrasinin rahat bir nefes alacağını söyledi. Hamzaçebi, Adnan Menderes, Celal Bayar, Kafkas, Kocaeli, Mersin üniversitelerinde rektör adayı seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi, sonuçların, ''YÖK'ün artık üniversiteleri temsil etmekten çıktığını, üniversiteleri keyfi şekilde idare etmeye, susturmaya çalışan bir kurum haline geldiğini gösterdiğini'' ifade etti.