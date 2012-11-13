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Politika

YÖK yeni yasa taslağını internette tartışacak

Araştırma görevlileriyle bugün başlayacak toplantılar, yeniyasa.yok.gov.tr adresinden canlı yayınlanacak

13 Kasım 2012 00:20

 

YÖK yeni yükseköğretim yasa taslağı çalışmasıyla ilgili görüş almak için ''Yükseköğretim Meydanı-Yeni Yasa 2012'' toplantıları düzenliyor. Araştırma görevlileriyle bugün başlayacak toplantılar canlı yayınlanacak.
 
YÖK yeni yükseköğretim yasa taslağı çalışmasıyla ilgili görüş almak için ''Yükseköğretim Meydanı-Yeni Yasa 2012'' toplantıları düzenliyor. Araştırma görevlileriyle bugün başlayacak toplantılar, yeniyasa.yok.gov.tr adresinden canlı yayınlanacak.
 
Toplantılar kapsamında, hafta boyunca yardımcı doçentler, doçentler, profesörler, üniversite idari personeliyle ayrı ayrı bir araya gelinecek. Daha sonra da sivil toplum kuruluşu, sendika ve kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantılar düzenlenecek.
 
''Yükseköğretim Meydanı'' toplantılarında YÖK'ün yeni yükseköğretim yasa taslağına ilişkin görüşler alınacak, taslağın son halinin verilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Toplantılar yeniyasa.yok.gov.tr adresinden hafta içi her gün 14.00-18.00 saatlerinde canlı izlenebilecek.

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