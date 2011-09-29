-YÖK, yeni anayasada ele alınacak BURSA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''2547 Sayılı Kanun'da ve Anayasa içinde yer alan YÖK konusunun, yeni anayasa ile birlikte ele alınacağını ve özgürlükçü konuma kavuşturulacağını'' belirtti. Arınç, Uludağ Üniversitesinin akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde eğitimin ve üniversitelerin rolünün ne kadar önemli olduğunu bildikleri için iktidarda bulundukları süre boyunca öncelikle eğitimi hedeflediklerini vurguladı. 2005'ten itibaren eğitime ayrılan bütçe kalemini, diğer tüm kalemlerin üzerine çıkardıklarını ve ilk sıraya yerleştirdiklerini anlatan Arınç, önümüzdeki günlerde 7 üniversitenin daha açılışına katılacağını belirtti. Arınç, ''Önceden 'Şırnak'ta, Hakkari'de üniversite olur mu?' diye hayal bile kuramadığımız günden, 81 ilde en azından devlet üniversitemiz var. 166'yı bulan vakıf ve devlet üniversiteleriyle 102'den 166'ya çıkmanın sevinç ve başarısını yaşıyoruz. Türkiye'de yıllarca Milli Savunma Bakanlığının bütçesi ilk sıradaydı 2005'ten bu yana Milli Eğitim birinci sıradadır. Yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz. Üniversitelere her konuda destek olacağız. 2547 Sayılı Kanun'nda ve Anayasa içinde yer alan YÖK konusunun, yeni Anayasa ile birlikte ele alınacağını ve özgürlükçü konuma kavuşturulacağını da ifade ediyorum'' dedi. Öğretim elemanlarının özlük hakları ve maaşlarına da değinen Arınç, şöyle konuştu: ''Bu, yüreğimizde bir yaradır. TBMM Başkanlığı yaptığım için, ücretleri 4-C'lilerin ücretleriyle karşılaştırmıştım. Öğretim görevlisinin ücreti bin 400 lira. Şu anda TBMM'de, herkesin çok şikayetçi olduğu, gösteriler yapıldığı, 4-C kapsamında çalışan temizlik hizmetlerinde istihdam edilen görevlilerin aldığı ücret bin 700 lira. Bu ikisi arasındaki çelişki, yaman çelişkidir. Bu yanlışlığı en kısa sürede düzeltmemiz, üniversitelerimizin hayat damarları olan öğretim görevlileri, okutmanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör ile idari kurulda bulunanların, Türkiye'deki en büyük yanlışlıklardan birisi olan personel rejimi ve ücretler arasındaki dengesizliği hızla gidermemiz gerektiğini rektörümüz hatırlattı. Doğrudur, yerindedir, çözmek boynumuzun borcudur. Gayretlerimizin olacağını ifade etmek istiyorum.''