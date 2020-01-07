YÖK vakıf üniversitelerinin kontenjanlarını azaltıyor

Üniversiteler 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci alacakları programları için kontenjanlarını belirlerken, vakıf üniversitelerine getirilen kontenjan kısıtlaması tartışmalara neden oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim kurumlarının 2020 YKS için kontenjan önerilerini 17 Ocak’a kadar bildirmesini isterken , Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıyla 2020 YKS için belirleyecekleri kontenjanlarına ‘gerçekçi bir planlama’ yapmaları için sınırlama getirdi. YÖK’ün bu kararına vakıf üniversiteleri rektörleri “Bölümleri kapatmak zorunda kalırız” diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre bu çalışmadaki hedef “Vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekçi politikalarla, kaliteyi arttırmak”. Buna göre, belirlenen üst sınır aşılmamak kaydıyla bir programa kontenjan önerirken 2019 YKS’de kayıt olan öğrenci sayısına 5 eklenerek, 5’lik veya 10’luk sayıya tamamlanacak. Örneğin, kontenjanı 60 olan bir programa 2019 YKS’de 38 kişi kayıt yaptırdıysa planlamalara göre bu yıl 5 eklenecek. Çıkan 43 sayısı ise 45’e tamamlanarak YÖK’e gönderilecek. 45 kayıt varsa kontenjan 50 olarak belirlenecek. Yükseköğretim Kurumu’nun önerisinin daha az olması durumunda buna göre işlem yapılacak. Ancak vakıf üniversiteleri rektörleri bu düzenlemeye “Bölümleri kapatmamız gerekir” diyerek tepki gösterdi. Akademisyenler, devlet üniversitelerinde de fazla kontenjanlar olduğunu, orada böyle bir düzenlemenin yapılmadığını söyledi.