"YÖK, üniversitelerde rektörlük seçimini kaldıracak" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın barış bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik ağır eleştirileri ile başlayan tartışmalar sürerken; YÖK'ün üniversitelerde rektörlük seçimini tamamen ortadan kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Yükseköğretim Yasası’nın rektörlük seçimlerine ilişkin maddesinde değişiklik yapılarak üç aşamalı “aday belirleme seçimi ve adaylar arasından atama” sistemine son verilecek. İddiaya göre, üniversitelerde rektörlük seçimleri için artık sandık kurulmayacak. Yasanın rektör tanımında değişiklik yapılacak. Profesörler arasında rektör olabileceklere ilişkin ölçütler belirlenecek. Kritirlere uygun olan profesörler arasından belli sayıda isim Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı da YÖK’ün bildirdiği isimler arasından bir ismi rektör olarak belirleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Düzenleme ile üniversite rektörleri, müsteşar, genel müdür gibi bürokratik atama kriterlerine tabi tutulacak. Kararname ile göreve başlayacak rektörler, büroratik çark içinde yine kararname ile görevinden alınabilecek. Böylece rektörlerin adli soruşturma geçirse bile görevden alınamaması, üniversitede zamanında kurulacak sandık sonuçlarının beklenmesi sorunu gündemden kalkmış olacak. Düzenleme ile ayrıca üniversitelerde kurulan sandık sonuçlarına uymayan bir atama yapılması üzerinden başlatılan tartışmalara da son verilmiş olacak. Söz konusu düzenlemenin haziran-temmuz aylarındaki rektörlük seçiminden önce Meclis’ten çıkarılması planlanıyor.

Rektör vaatleri paylaşılacak

YÖK, ataması yapılan rektörlerin YÖK’e sunmuş oldukları vaat ve projelerine dair bilgileri içeren formu kamuoyu ile paylaşma kararı aldı. Uygulama kapsamında 14 Ocak’ta atamaları yapılan Bilecik Şeyh Edebali, Erciyes, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerinin rektörlerinin Rektör Adayı Bilgi Formları kamuoyu ile paylaşıldı. YÖK’ten yapılan açıklamada, uygulamaya gerekçe olarak üniversitelerdeki öğrenci, akademik ve idari personelin, rektörlerin seçim öncesindeki vaatlerini takip edebilmesi gösterildi. Rektörlerin vaatlerine, yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.