YÖK, üniversitelerde alınacak Koronavirüs tedbirlerini belirledi

YÖK üniversite kampüslerindeki Covid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi. Buna göre, üniversitelerde dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde kapasite belirlenecek, kişiler arası en az 1 metre olacak. Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımın sağlanması gerektiği belirtilirken, toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.

Kılavuzda, ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.

Kılavuzda, üniversite kampüslerinde Covid-19 önlemleri kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin şunlar kaydedildi:

Yakın mesafede yüz siperliği

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekanlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.

Ortak kullanılan aletlerin temizliği

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır. Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalıdır.

Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.

Toplantılar açık havada veya online

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları, periyodik olarak temizlenmelidir. Ortak kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılmalıdır. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mümkün olduğunca toplantı ve sosyal aktiviteler açık havada veya online yapılmalıdır.

Derslik kapasitesi

Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gereklidir. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır.Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster gibi bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer verilmelidir.

Kılavuzda ayrıca, dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanmasının uygun olacağına işaret edilerek "Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir." tavsiyesinde bulunuldu.