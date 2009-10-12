YÖK 'Üniversite sınavı' için toplanıyor

YÖK Genel Kurulu, yeni üniversiteye giriş sisteminin ikinci aşamasının nasıl uygulanacağı konusunu görüşmek üzere 15 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Genel Kurul, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında YÖK'te gerçekleştirilecek toplantıda, üniversiteye giriş sınavının, alanlara yönelik yapılacak ikinci aşamasının nasıl uygulanacağı ele alınacak. İkinci aşama sınavlarının bir hafta sonunda mevcut KPSS'de olduğu gibi sabah ve öğleden sonra oturumları ile gerçekleştirilerek tamamlanması veya iki hafta sonuna yayılarak hafta sonlarında her gün bir sınav uygulanması seçenekleri bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı da konuya ilişkin lise son sınıf öğrencileri arasında anket düzenlemiş ve 113 bin öğrencinin yüzde 76.8'i sınavların iki hafta sonunda uygulanmasını istemişti. YÖK Genel Kurulu toplantısında, bu anket sonuçları da değerlendirilecek.

Bu arada, sınavları gerçekleştirecek olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, öğrenciler arasında yapılan ankette büyük çoğunluğun ikinci aşama sınavlarının iki hafta sonunda düzenlenmesinden yana istekte bulunduğuna işaret ederek, kendileri için de sınavları iki hafta sonunda gerçekleştirmenin uygun olduğunu bildirdi.

Yarımağan, "Zaten biz de iki hafta sonunda yapılmasını istiyorduk. YÖK Genel Kurulu'ndan bu yönde karar alınması halinde ikinci aşama sınavları, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sona erdikten sonra 20 ve 27 Haziran 2010 Pazar günleri yapılabilir" dedi.