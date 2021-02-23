YÖK üniversite değerlendirme raporunu yayımladı

YÖK, “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2020” yayımlandı. Yüzde 10'luk dilimde yayınlarına en çok atıfta bulunulan üniversite 859 kez ile Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe'yi 730 kez ile İstanbul üniversitesi ve 670 kez ile Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Ar-ge proje sayısıyla Hacettepe Üniversitesi 533 projeyle birinci ve Boğaziçi Üniversitesi 492 projeyle ikinci oldu.

Üniversitelerin yürüttükleri projeler ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınladıkları makaleler de, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” kategorisi dahil 14 ayrı göstergede inceledi.

Ulusal hakemli dergilerde 2019 yılında 186 üniversitenin en az bir yayını olduğu ortaya çıktı. 207 üniversiteden 21'nin yayını hiç yok. Gazi Üniversitesi 506 kişiyle en çok doktora mezunu veren üniversite olmayı başardı. Yükseköğretimle ilgili bazı veriler şöyle;

8 bin 362 Ar-Ge projesi

-2015-2019 arasında en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan ve en az bir yayını olan üniversite sayısı 177 oldu. 63 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısı 100 ve üzerinde gerçekleşti.

-2019 yılında 157 üniversitede ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 8 bin 362 Ar-Ge projesi yürütüldü.

4 bin 677 öğrenciye doktora bursu

-Doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Programını yürütülüyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 92 devlet üniversitesinde öğrenim gören 4 bin 677 öğrenci doktora bursu aldı.

-2019'da 32 üniversitede görev yapan akademisyenlerden 57'si YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA'dan bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı.

Bilimsel yayın karnesi

Ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 811, İstanbul Üniversitesi 713, Hacettepe Üniversitesi 594, Ankara Üniversitesi 566, Gazi Üniversitesi 503

En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversiteler:

Hacettepe Üniversitesi 859, İstanbul Üniversitesi 730, Boğaziçi Üniversitesi 670, ODTÜ 656, İstanbul Teknik Üniversitesi 638

Akademisyenleri en çok ödül alan üniversiteler:

Koç Üniversitesi 7, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 5, Hacettepe Üniversitesi 4, İstanbul Teknik Üniversitesi 4, İstanbul Üniversitesi 3

En çok doktora öğrencisi yetiştiren üniversiteler:

Ege Üniversitesi 225, Bursa Uludağ Üniversitesi 214, İstanbul Teknik Üniversitesi 214, Ankara Üniversitesi 184, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 182

Desteklenen Ar-ge projesi en yüksek olan üniversiteler:

Hacettepe Üniversitesi 533, Boğaziçi Üniversitesi 492, Ege Üniversitesi 487, Ankara Üniversitesi 464, Sakarya Üniversitesi 434

DHA, YÖK raporunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden gördü

Demirören Haber Ajansı, 14 ayrı kategoride açıklanan raporu sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 811 yayınla birinci olduğu "ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler" bölümünden gördü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün görüşlerine de yer veren DHA, diğer üniversitelere yer vermedi.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün DHA'ya yaptığı açıklama şöyle:

"Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir."